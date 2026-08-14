Über 850.000 Aufrufe in 28 Tagen: Steinhude-am-Meer.de stellt neuen Reichweitenrekord auf Social Media auf

Steinhude-am-Meer.de erzielt mit über 850.000 Aufrufen in 28 Tagen auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube einen neuen Reichweitenrekord und dankt der treuen Community.

WUNSTORF / STEINHUDE. Aktuelle Nachrichten, Veranstaltungstipps, Impressionen von der Promenade oder malerische Sonnenuntergänge über dem Wasser: Die Video-Clips, Fotos und Beiträge der Social-Media-Kanäle von _Steinhude-am-Meer.de_ erreichen so viele Menschen wie nie zuvor. Innerhalb der vergangenen 28 Tage erzielte die digitale Plattform einen neuen Gesamtrekord von weit über 850.000 Aufrufen.

Dieses Ergebnis unterstreicht die enorme Begeisterung für die Urlaubs- und Freizeitregion Steinhuder Meer im Netz. Sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort als auch bei Urlaubsgästen aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich die sozialen Netzwerke des Portals als zentrale Informations- und Unterhaltungsquelle etabliert.

Die Kennzahlen der letzten 28 Tage im Detail:

Facebook: 445.000 Aufrufe (Aktuelle Berichte und regionale Veranstaltungen)

Instagram: 325.000 Aufrufe (Fotografie, Stories und Impressionen)

TikTok: 68.000 Aufrufe (Unterhaltsame Kurzvideos und Einblicke)

YouTube: 27.000 Aufrufe (Video-Impressionen)

Digitale Reichweite verändert die regionale Kommunikation

Der erreichte Wert illustriert den Wandel des Medienkonsums hin zum mobilen Informieren auf dem Smartphone. Zusammen mit der Website bildet das soziale Netzwerk ein lückenloses System, das täglich zehntausende Menschen rund um das Gewässer erreicht.

„Ein großer Dank gilt unserer wachsenden Community für die Treue und das tägliche Engagement“, kommentiert Redakteur Tim Meuter seitens des Betreibers.

Mehrwert für Einheimische und Tourismus

Für Anwohner bieten die Kanäle direkte Informationen über lokale Ereignisse, Projektentwicklungen, Naturthemen sowie Termine direkt im eigenen Newsfeed. Urlauber und Tagesgäste nutzen die Plattformen wiederum für Ausflugstipps, Gastronomie-Hinweise, Wetterberichte und Uferimpressionen im Vorfeld ihrer Anreise.

Interessierte Besucher und Einheimische sind eingeladen, der Community auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube zu folgen oder eigene Impressionen unter dem Hashtag #steinhudeammeer einzureichen.

Über funktion5 GmbH:

Die funktion5 GmbH mit Sitz in Wunstorf bei Hannover ist eine Agentur für Online-Marketing, WordPress-Webdesign, SEO und Social-Media-Strategien. Als Betreiber des Regionalportals _Steinhude-am-Meer.de_ setzt das Unternehmen eigene Plattformen als Testlabor für zeitgemäße Content-Formate und Reichweitenaufbau ein. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Betreuung von Unternehmenskunden ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Heiko Höhn

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31515 Wunstorf

Deutschland

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Über funktion5 / steinhude-am-meer.de: Die funktion5 GmbH ist eine Internetagentur mit Fokus auf SEO, Webentwicklung und Online-Marketing. Mit dem Portal steinhude-am-meer.de betreibt die Agentur eine der reichweitenstärksten Informationsplattformen für die Region Steinhuder Meer.

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