Beauty beginnt normalerweise im Labor. Unsere beginnt mit unseren eigenen Bäumen

Die meisten Beauty-Unternehmen kaufen ihre Inhaltsstoffe. OLIVE TREE PEOPLE baut sie selbst an.

DIE ERSTEN OLIVENHAINE VON OLIVE TREE PEOPLE HABEN IHR DEMETER-AUDIT ERFOLGREICH ABSOLVIERT – UND MACHEN DEN WATERLESS-BEAUTY-PIONIER DAMIT ZU EINEM VON NUR SEHR WENIGEN BEAUTY-UNTERNEHMEN WELTWEIT, DIE ÜBER EIGENE BIODYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHE RESSOURCEN AM URSPRUNG IHRER BEAUTY VERFÜGEN.

ANDALUSIEN, SPANIEN “ September 2026 “ Die meisten Beauty-Unternehmen kaufen ihre Inhaltsstoffe.

OLIVE TREE PEOPLE baut sie selbst an.

Und nur sehr wenige Beauty-Unternehmen weltweit können heute sagen, was OLIVE TREE PEOPLE sagen kann:

Unsere Beauty beginnt auf unserem eigenen Land, mit unseren eigenen Bäumen – und unsere ersten Olivenhaine haben nun ihr Demeter-Audit mit hervorragendem Ergebnis erfolgreich absolviert.

Die formale Zertifizierung steht nach Abschluss des Zertifizierungsprozesses noch aus.

Damit gehört OLIVE TREE PEOPLE zu einer außergewöhnlich kleinen Gruppe innerhalb der globalen Beauty-Industrie: Unternehmen, deren Beziehung zur Natur nicht mit dem Einkauf eines pflanzlichen Inhaltsstoffes bei einem Lieferanten beginnt, sondern mit eigenen landwirtschaftlichen Ressourcen direkt am Ursprung.

Seit mehr als 20 Jahren kultiviert und schützt OLIVE TREE PEOPLE Bergolivenbäume in Andalusien – nicht nur als Inspiration für seine Produkte, sondern als landwirtschaftlichen Ursprung seiner Beauty-Philosophie und vieler seiner wichtigsten Inhaltsstoffe.

Das Unternehmen weiß nicht einfach nur, woher seine Inhaltsstoffe kommen.

Es kennt das Land.

Es kennt die Bäume.

Es baut sie selbst an.

Landwirtschaft war für OLIVE TREE PEOPLE nie eine Geschichte über Lieferanten.

HIER BEGINNT BEAUTY.

Die Erde.

Die Bäume.

Die Blätter.

Die Oliven.

Die Ernte.

Die Extraktion.

Die Formulierung.

Die Haut.

Ein lebendiger Kreislauf.

VOM DEMETER-HOF MIT 16 ZU DEN EIGENEN OLIVENHAINEN

Für Gründer Thomas Lommel schließt sich damit ein Kreis, der Jahrzehnte vor der Gründung von OLIVE TREE PEOPLE begann.

Mit 16 Jahren absolvierte Lommel als Waldorfschüler sein erstes landwirtschaftliches Praktikum auf einem Demeter-Hof.

Dort begegnete er erstmals einem grundlegend anderen Verständnis von Landwirtschaft – einem Verständnis, bei dem Boden, Pflanzen, Tiere und Menschen als Teile eines lebendigen landwirtschaftlichen Organismus betrachtet werden.

Diese Erfahrung wurde später Teil der Philosophie seines Lebenswerks.

Jahre danach führte ihn sein Weg zu den Bergolivenbäumen Andalusiens.

Und schließlich zu OLIVE TREE PEOPLE.

„Wir nehmen der Natur nicht etwas weg, um ihr anschließend etwas zurückzugeben. Wir erschaffen einen lebendigen Kreislauf.“

Dieser Unterschied ist fundamental.

Die Olivenhaine sind kein Nachhaltigkeitsprojekt, das einem Beauty-Unternehmen nachträglich hinzugefügt wurde.

Sie sind Teil des Beauty-Unternehmens selbst.

OLIVE TREE PEOPLE kultiviert und schützt seine eigenen Olivenbäume, arbeitet mit ihren Blättern und Oliven, gewinnt daraus bioaktive Substanzen, die im Zentrum seiner Formulierungen stehen, und entwickelt Waterless Beauty rund um den Olivenbaum – anstatt Wasser zum Hauptbestandteil seiner Formulierungen zu machen.

BEAUTY SPRICHT SEIT JAHREN VON „FARM-TO-FACE“.

OLIVE TREE PEOPLE BESITZT DIE FARM.

Rückverfolgbarkeit ist zu einem der großen Begriffe der Beauty-Industrie geworden.

Marken erzählen davon, dass sie wissen, wo ein Inhaltsstoff angebaut wurde.

OLIVE TREE PEOPLE geht erheblich weiter.

Das Unternehmen ist vertikal bis zurück zum lebenden Baum verbunden.

Von den eigenen landwirtschaftlichen Ressourcen in Andalusien über Extraktion und Formulierung bis hin zur Haut entsteht ein Beauty-Modell, bei dem Landwirtschaft nicht irgendwo am Anfang einer Lieferkette verborgen bleibt.

Die Landwirtschaft ist Teil der Marke selbst.

Und nachdem die ersten Olivenhaine ihr Demeter-Audit erfolgreich absolviert haben, wird dieses landwirtschaftliche Fundament nun auf einen der anspruchsvollsten biodynamischen Standards der Welt geführt.

Für Thomas Lommel ist dies keine neue Nachhaltigkeitsstrategie.

Es ist die Fortsetzung einer Idee, die mit 16 Jahren begann.

Beauty sollte der Natur nicht erst etwas nehmen und sich anschließend fragen, wie sie es kompensieren kann.

BEAUTY KANN VON ANFANG AN EIN KREISLAUF SEIN.

Vielleicht ging es am vergangenen Freitag deshalb gar nicht wirklich darum, ein Audit zu bestehen.

Sondern um etwas viel Größeres:

Eines von nur sehr wenigen Beauty-Unternehmen weltweit mit eigenen landwirtschaftlichen Ressourcen führt diese Ressourcen auf einen außergewöhnlichen biodynamischen Standard.

Verwurzelt.

Lebendig.

Im Kreislauf.

Und alles beginnt mit den eigenen Bäumen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49-211-22 05-92 69

web ..: https://www.olivetreepeople.com

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über OLIVEDA International, Inc.

OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG und OLIVEDA Deutschland GmbH sowie Olive Tree Farmers SL wurden vom deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet und verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bio-Zertifizierung des Anbaus von Bergolivbäumen, in der Gewinnung erstklassiger, international preisgekrönter nativer Olivenöle extra, in der Gewinnung des hoch antioxidativen Wirkstoffs Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen und ganzheitlichen Waterless-Produkten rund um den Olivenbaum. Lommel ist der Erfinder der „Olive Tree Therapy 10 years in 14 days“ sowie des Olive-Matcha, der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz, der auf Olivenblättern und Hydroxytyrosol basiert. Darüber hinaus ist Lommel mit der von ihm entwickelten Olivenbaum-Klangbad-Meditation und den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zur Verfügung stellt, erfolgreich in der schnell wachsenden Mindfulness-Branche tätig.

Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope sowie OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush, um nur einige Marken zu nennen, ist Lommel der größte Naturschützer der spanischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivbäume schützt und pflegt. Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung unterstützt er die Menschen in Afrika durch den Bau von Brunnen vor Ort und liefert so das Wasser, das in der Produktion der „Waterless Beauty Produkte“ eingespart wird, weil statt Wasser hoch aktive Wirkstoffe zum Einsatz kommen, dorthin, wo es dringend gebraucht wird.

Neben dem Online-Vertrieb und einem europaweiten Filialnetz mit Tausenden von Einzelhandelsgeschäften betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, und ihre Wirksamkeit wurde von der Schulmedizin bestätigt. Lesen Sie unser Buch „The Olive Tree Therapy 10 Years in 14 Days“ der Autorin Daniela Jambrek. Waterless Beauty wurde in Artikeln in der US-amerikanischen Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen sowie von Mintel, einem weltweit führenden Zukunftsinstitut, als „The Next Big Thing“ bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind bereits OLIVEDA-Fans und unterstützen den Erfolg der Marke. Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie deren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com

Pressekontakt:

Oliveda Deutschland GmbH

Frau Daniela Jambrek

Neuer Zollhof 3 3

40221 Düsseldorf

fon ..: +49-211-22 05-92 69

email : daniela.jambrek@oliveda.com

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