Is That Matty? Oliveda launcht Waterless Pflegeprodukte für Haustiere

OLIVE TREE PEOPLE hat weltweit einzigartige, auf dem Wirkstoff Hydroxytyrosol basierende „Waterless“ Pflegeprodukte für Haustiere entwickelt, und bedient damit einen rasant wachsenden Markt

OLIVEDA International, Inc. (OTCID: OLVI) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE, der weltweit führende Anbieter von Waterless Beauty, eine weltweit einzigartige, auf dem hoch antioxidativen Wirkstoff Hydroxytyrosol basierende „Waterless“ Haustiermarke auf den Markt bringt: „Is That Matty?“

Im Jahr 2019 kam Matty, ein etwa 82 Kilogramm schwerer spanischer Mastiff, zusammen mit Thomas Lommel, dem Gründer von OLIVE TREE PEOPLE, nach Venice Beach. Aufgrund seiner immensen Größe und seiner außergewöhnlichen Freundlichkeit und Sanftmut – insbesondere gegenüber kleineren Hunden und anderen Tieren wie Papageien, Enten, Katzen, Waschbären und Mäusen – wurde Matty schnell zu einer lebenden Legende in Venice Beach. Wann immer Thomas mit ihm entlang der Kanäle oder am Venice Beach spazieren ging, fragten die Leute: „Ist das Matty?“ Natürlich erkundigten sie sich anschließend nach seiner Rasse, seinem Gewicht und ob er in Thomas‘ Bett schlief.

Als Matty im Februar 2025 starb, während er sich auf seiner geliebten Terrasse ausruhte, entstand die Idee, seinen Geist durch eine einzigartige „Waterless“ Pflegemarke für Haustiere am Leben zu erhalten, die – wie alle Produkte von OLIVE TREE PEOPLE – auf dem hoch antioxidativen Wirkstoff Hydroxytyrosol basiert.

Der weltweite Markt für Haustierprodukte wird derzeit auf 15 bis 17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Angetrieben durch den Trend der „Vermenschlichung von Haustieren“ wird dieser Wert bis Ende 2030 voraussichtlich die 23-Milliarden-Marke überschreiten. Waterless Pflegeprodukte für Haustiere verzeichnen derzeit ein rasantes Wachstum. Tatsächlich sind Waterless Pflege- und Schönheitsprodukte innerhalb der Haustierbranche mittlerweile zum neuen Standard für „Clean Beauty“ geworden.

Am 18. Mai 2026, startete „Is That Matty?“ in den Vereinigten Staaten, kurz darauf folgen Markteinführungen in Kanada und Europa.

OLIVE TREE PEOPLE ist das am schnellsten wachsende Unternehmen im Bereich „Waterless Beauty“ und hat bereits im Jahr 2025 eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde US-Dollar erreicht. „Waterless Beauty“ ist nicht nur die am schnellsten wachsende Kategorie innerhalb der gesamten Beauty-Branche, sondern hat nun auch im Bereich der Tierpflege die Führung übernommen.

Mit „Is That Matty?“ und über 70.000 „Waterless Beauty-Pionieren“, die die Bewegung in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, ist Olive Tree People ideal positioniert, um die Branche für Tierpflegeprodukte in den kommenden Monaten und Jahren grundlegend zu verändern, indem das Bewusstsein für die Vorteile wasserloser Pflegeprodukte für Haustiere geschärft wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49-211-22 05-92 69

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über Oliveda International, Inc.

Die OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und in der biologischen Zertifizierung beim Anbau von Bergolivenbäumen; in der Gewinnung erstklassiger, international ausgezeichneter extra native Olivenöle, in der Extraktion von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb kosmetischer und ganzheitlicher Waterless Beauty Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie „10 Jahre in 14 Tagen“, sowie des „Olive-Matcha“, der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz „Olive Mush“ auf Basis von Olivenblättern und Hydroxytyrosol. Darüber hinaus ist Lommel erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig – mit der von ihm entwickelten „Olive-Tree-Sound-Bath- Meditation“ sowie den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zugänglich macht. Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope gehören unter anderem auch OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush und Olive Rose zum Markenportfolio.

Thomas Lommel gilt als der größte Naturschützer der andalusischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivenbäume nachhaltig bewirtschaftet und schützt.

Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er in seinen Waterless Beauty-Produkten nicht verwendet, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Nach dem in 2025 vollzogenen Rückzug aus dem europaweiten Filialnetz mit tausenden Einzelhandelsstandorten, betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH aktuell den online- Vertrieb und eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, ihre Wirksamkeit wurde durch die Schulmedizin bestätigt. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Buch „Die Olivenbaum-Therapie – 10 Jahre in 14 Tagen“ der Autorin Daniela Jambrek.

„Waterless Beauty“ wurde in Magazinen wie der U.S. Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen, sowie durch Mintel, ein weltweit führendes Zukunftsforschungsinstitut, als „The Next Big Thing“ bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg der Marke.

Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie zu deren Tochter- und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com.

Pressekontakt:

OLIVE TREE PEOPLE

Daniela Jambrek

neuer zollhof 3

40221 Düsseldorf

fon ..: +49-211-22 05-92 69

email : daniela.jambrek@oliveda.com

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