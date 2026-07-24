BackupChain Stellt Neues Hyper-V Backup Für Windows Server 2025 Als Veeam-Alternative Vor

BackupChain bietet neues Hyper-V Backup für Windows Server 2025 mit optimierter Deduplizierung, schneller Recovery und Deep Verification kompletter Backup-Ketten.

BackupChain hat heute ein umfangreiches Update seiner Backup- und Disaster-Recovery-Plattform angekündigt. Die neue Version bietet schnellere Komprimierung, verbessertes Hyper-V Backup, beschleunigte Wiederherstellungen und eine vollständige Backup-Ketten-Validierung für Windows-Server-Anwender und kleine bis mittelständische Unternehmen.

Die Verwaltung von Speicherkapazitäten wird zunehmend anspruchsvoller. Festplatten werden teurer, Datenmengen wachsen kontinuierlich, und Unternehmen müssen immer mehr Backups über längere Zeiträume aufbewahren. BackupChain begegnet diesen Herausforderungen mit einer überarbeiteten Deduplizierungs-Engine, die den Speicherbedarf reduziert und gleichzeitig die Backup-Geschwindigkeit verbessert. Das Ergebnis: weniger Aufwand bei der Speicherverwaltung und geringere Infrastrukturkosten.

Die neue Version erweitert BackupChain um ein fortschrittliches Hyper-V Change Tracking, das inkrementelle Backups beschleunigt und unnötige Datenübertragungen reduziert. BackupChain erkennt, welche Daten innerhalb virtueller Maschinen tatsächlich geändert wurden, sodass Administratoren effizientere Backups durchführen können, ohne unveränderte Daten erneut zu verarbeiten. Das neue Hyper-V RCT Backup steht nicht nur für Hyper-V-Hosts unter Windows Server 2016 und höher zur Verfügung, sondern auch für Hyper-V-Umgebungen unter Windows 10 und Windows 11.

Auch die Wiederherstellung mit Hyper-V RCT Recovery wurde vereinfacht. Mit Single-Pass-Restores können Administratoren Systeme direkter wiederherstellen, ohne komplexe Wiederherstellungsprozesse durchlaufen zu müssen. Schnellere Wiederherstellungen bedeuten weniger Ausfallzeiten und geringere Unterbrechungen im Geschäftsbetrieb.

Eine weitere wichtige Neuerung ist Deep Verification für VM-Backups. BackupChain überprüft jetzt die vollständige Backup-Kette während des laufenden Betriebs und stellt sicher, dass virtuelle Maschinen konsistent und wiederherstellbar bleiben. IT-Teams erhalten dadurch mehr Sicherheit, dass ihre Backups im Ernstfall funktionieren “ ohne dass eine vollständige Wiederherstellung der virtuellen Maschine erforderlich ist.

„Backup-Teams benötigen keine zusätzliche Komplexität. Sie brauchen Lösungen, die zuverlässig funktionieren“, sagte Melissa Weekley, Präsidentin von FastNeuron. „Wir haben diese Verbesserungen gezielt an realen Herausforderungen ausgerichtet: steigenden Speicherkosten und immer größeren virtuellen Umgebungen.“

BackupChain bietet Unternehmen eine praxisnahe Alternative zu größeren Enterprise-Backup-Plattformen wie Veeam. Während viele Enterprise-Lösungen auf umfangreiche Funktionspakete und komplexe Bereitstellungen setzen, konzentriert sich BackupChain’s Veeam Alternative auf leistungsstarke Backup-Technologie für Unternehmen, die Microsoft Windows und Hyper-V einsetzen.

Die Plattform kombiniert Komprimierung, Virtualisierungsunterstützung, Verifizierungstechnologien und flexible Backup-Optionen in einer Lösung, die speziell für KMU, IT-Administratoren und Organisationen entwickelt wurde, die Enterprise-Schutz ohne unnötigen Verwaltungsaufwand benötigen.

Mit dieser Version verfolgt BackupChain weiterhin sein Ziel: zuverlässige Datensicherung und Wiederherstellung schneller, kostengünstiger und einfacher zu machen.

Die aktuelle BackupChain-Version ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter BackupChain.de

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FastNeuron Inc.

Frau Melissa Weekley

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