dusBASE bringt Virtual Offices nach Wien – Fokus auf digitale Unternehmen und Gründer

dusBASE bringt das Konzept der digitalen Geschäftsadresse nach Wien und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen und kosteneffizienten Unternehmensstandorten.

dusBASE startet Markteintritt in Wien – Digitale Geschäftsadressen sollen Unternehmen mehr Flexibilität bieten

Düsseldorf/Wien. Die dusBASE GmbH aus Düsseldorf plant den Eintritt in den österreichischen Markt. Mit dem Aufbau eines neuen Angebots in Wien reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Geschäftsadressen und digitalen Bürolösungen. Ziel ist es, Gründern, Selbstständigen, Start-ups und etablierten Unternehmen eine professionelle Geschäftsadresse zu bieten – ohne die hohen Kosten eines klassischen Büros.

Immer mehr Unternehmen arbeiten heute ortsunabhängig. Homeoffice, Remote-Arbeit und digitale Geschäftsmodelle verändern die Anforderungen an Büroflächen grundlegend. Gleichzeitig wünschen sich viele Firmen einen repräsentativen Unternehmenssitz, eine zuverlässige Postbearbeitung und die Möglichkeit, bei Bedarf Besprechungsräume zu nutzen. Genau hier setzt das Konzept der dusBASE an.

Das Unternehmen betreibt seit Jahren erfolgreich einen Standort in Düsseldorf und bietet dort virtuelle Geschäftsadressen, Postannahme, digitalen Postscan sowie Konferenzräume an. Die komplette Verwaltung erfolgt digital. Eingehende Post kann auf Wunsch eingescannt und verschlüsselt digital bereitgestellt werden. Unternehmen erhalten dadurch jederzeit und von überall Zugriff auf ihre Geschäftspost.

Mit dem geplanten Angebot in Wien möchte dusBASE dieses Konzept nun erstmals nach Österreich bringen. Der Fokus liegt auf einer vollständig digitalen Abwicklung, kurzen Wegen und maximaler Flexibilität. Kunden sollen keine langfristigen Büroflächen anmieten müssen, sondern nur die Leistungen nutzen, die sie tatsächlich benötigen.

„Wir beobachten seit längerer Zeit ein wachsendes Interesse aus Österreich. Viele Unternehmen suchen nach einer professionellen Geschäftsadresse, möchten jedoch auf hohe Fixkosten verzichten. Mit unserem Konzept möchten wir genau diese Lücke schließen“, erklärt Geschäftsführer Marco Nagel.

Neben österreichischen Gründern richtet sich das Angebot auch an deutsche Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit nach Österreich ausweiten möchten. Ebenso profitieren internationale Firmen, die einen professionellen Unternehmensauftritt in Wien benötigen, ohne sofort eigene Büroräume anzumieten.

Der geplante Standort soll neben der Geschäftsadresse auch digitale Postbearbeitung sowie die Möglichkeit bieten, bei Bedarf Besprechungs- und Konferenzräume zu nutzen. Damit verbindet dusBASE klassische Büroservices mit modernen digitalen Prozessen.

Der Markt für Virtual Offices wächst seit Jahren kontinuierlich. Steigende Gewerbemieten, flexible Arbeitsmodelle und der Wunsch nach effizienteren Unternehmensstrukturen sorgen dafür, dass immer mehr Firmen auf digitale Bürolösungen setzen. Wien zählt dabei zu den attraktivsten Wirtschaftsstandorten im deutschsprachigen Raum und bietet insbesondere für Gründer und international tätige Unternehmen interessante Perspektiven.

Der Markteintritt befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Unternehmen können sich bereits jetzt unverbindlich über das geplante Angebot informieren und ihr Interesse bekunden. Mit der frühen Marktsondierung möchte dusBASE die Nachfrage analysieren und das Leistungsangebot optimal auf die Bedürfnisse österreichischer Unternehmen abstimmen.

Mit der Expansion nach Wien verfolgt dusBASE das Ziel, seine Position als Anbieter moderner Geschäftsadressen im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und Unternehmen eine wirtschaftliche Alternative zum klassischen Büro anzubieten. Dabei stehen Digitalisierung, Flexibilität und ein professioneller Unternehmensauftritt im Mittelpunkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

dusBASE GmbH

Herr Marco Nagel

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 74 06 98-59

web ..: https://dusbase.at/

email : servus@dusbase.at

Die dusBASE GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist auf digitale Geschäftsadressen und Virtual Offices spezialisiert. Das Unternehmen bietet Gründern, Selbstständigen, Freiberuflern sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen eine professionelle Geschäftsadresse, digitale Postbearbeitung und flexible Büroservices.

Zum Leistungsangebot gehören unter anderem Geschäftsadressen, Postannahme, digitaler Postscan, Postweiterleitung sowie modern ausgestattete Konferenzräume, die bei Bedarf online gebucht werden können. Ziel ist es, Unternehmen einen professionellen Unternehmensauftritt zu ermöglichen, ohne hohe Fixkosten für eigene Büroräume tragen zu müssen.

dusBASE setzt konsequent auf digitale Prozesse und verbindet moderne Technologien mit persönlichem Service. Kunden können ihre Geschäftspost ortsunabhängig verwalten und profitieren von einer effizienten und DSGVO-konformen Bearbeitung.

Mit dem geplanten Markteintritt in Wien möchte dusBASE sein Angebot erstmals nach Österreich ausweiten und Unternehmen auch dort eine moderne Alternative zum klassischen Büro bieten. Unter der Marke dusBASE Wien sollen künftig digitale Geschäftsadressen und flexible Office-Lösungen für den österreichischen Markt angeboten werden.

Pressekontakt:

dusBASE GmbH

Herr Marco Nagel

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

fon ..: +49 211 74 06 98-59

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