Backpulver statt Chemie: Rohrreinigung Bergheim erklärt, warum Supermarkt-Rohrreiniger Leitungen schädigen

Chemische Rohrreiniger versprechen schnelle Hilfe, greifen aber Rohre und Umwelt an. Der Bergheimer Meisterbetrieb Alfes zeigt, welche Hausmittel bei verstopften Abflüssen besser wirken.

Läuft das Wasser im Waschbecken nur noch langsam ab, greifen viele Haushalte zuerst zum chemischen Rohrreiniger aus dem Supermarkt. Der Meisterbetrieb Abfluss-Abhilfe Alfes aus Bergheim – https://alfes.de/ rät davon ab. Die aggressiven Substanzen belasten nicht nur die Umwelt, sie können auf Dauer auch die Rohrleitungen selbst angreifen. Wer regelmäßig zur Chemie greift, riskiert also genau die Schäden, die er eigentlich vermeiden will.

Dabei sind wirksame Alternativen in fast jedem Haushalt vorhanden. Bei Fett- und Seifenresten hilft oft schon heißes Wasser, das langsam in den Abfluss gegossen wird. Bei Kunststoffrohren sollte die Temperatur allerdings unter 90 Grad bleiben. Ein bewährtes Hausmittel ist außerdem die Kombination aus drei Esslöffeln Backpulver und einer halben Tasse Essig. Die Mischung sprudelt auf und lockert Ablagerungen, nach rund zehn Minuten wird mit heißem Wasser nachgespült. Für Küchenabflüsse eignen sich Geschirrspültabs oder Spülmittel, weil sie fettlösende Wirkstoffe enthalten. Sitzen Haare im Siphon, führt meist nur die mechanische Entfernung zum Ziel, etwa mit einem Kabelbinder oder einem gebogenen Draht.

Grenzenlos einsetzbar sind Hausmittel jedoch nicht. Auch die Mischung aus Essig und Backpulver kann Dichtungen angreifen, wenn sie zu häufig verwendet wird. Und bei schweren Blockaden stoßen alle Hausmittel an ihre Grenzen.

Der Bergheimer Fachbetrieb nennt klare Warnsignale, ab denen professionelle Hilfe sinnvoll ist: Wenn gar kein Wasser mehr abläuft, sich Rückstau bildet, blubbernde Geräusche zu hören sind oder Gerüche trotz Reinigung bleiben. Auch wiederkehrende Verstopfungen sollten ernst genommen werden, da sie auf größere Ablagerungen in der Hauptleitung hindeuten können. In diesen Fällen arbeitet das Team mit Kamerainspektion und Hochdruckspülung, um die Ursache zu finden und dauerhaft zu beseitigen.

Vorbeugen bleibt die einfachste Lösung. Wer den Abfluss etwa einmal im Monat mit heißem Wasser durchspült und weder Fett noch Speisereste oder Haare in die Leitung gelangen lässt, verringert das Verstopfungsrisiko deutlich.

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Abfluss-Abhilfe Alfes e.K.

Herr Wolfgang Alfes

Koppelsweg 1

50127 Bergheim

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email : info@alfes.de

Abfluss-Abhilfe Alfes ist ein Meisterbetrieb für Rohr- und Kanaltechnik mit Sitz in Bergheim und über 35 Jahren Erfahrung. Das Leistungsspektrum umfasst Rohrreinigung, Kanalreinigung, Dichtheitsprüfung, TV-Kanalinspektion, Reparatur sowie Kanalbau und Sanierung. Ein 24-Stunden-Notdienst steht für akute Fälle bereit.

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