Druckformat-Rechner: Typographus stellt kostenloses Online-Tool zur Prüfung von Druckdaten vor

Berliner Aufkleber-Druckerei veröffentlicht Browser-Tool, das Maße, Format und Auflösung von Druckdateien ermittelt und Pixel in Zentimeter umrechnet

Die Typographus GmbH, Druckerei für Aufkleber und Etiketten aus Berlin, hat unter www.typographus.de/tools/druckformat-rechner.html einen kostenlosen Druckformat-Rechner veröffentlicht. Mit dem Online-Tool prüfen Kunden ihre Druckdaten noch vor der Bestellung. Der Rechner liest die tatsächlichen Maße des Motivs aus PDF-, SVG-, JPG-, PNG- und TIFF-Dateien aus. Er zeigt außerdem, wie groß der fertige Aufkleber wird und ob die Auflösung für den Druck ausreicht.

Druckdaten prüfen: Was der Druckformat-Rechner leistet

PDF-Analyse: Das Tool erkennt Seitenformat, Endformat (TrimBox), Schneidelinie (CutContour) und Schnittmarken in PDF-Druckdaten.

Motiverkennung: In Bilddateien und SVGs ermittelt der Rechner das sichtbare Motiv. Das funktioniert auch dann, wenn viel Weißraum um das Motiv liegt.

Skalierung und Gesamtformat: Das Motiv lässt sich auf eine gewünschte Breite oder Höhe skalieren. Der Rechner ermittelt daraus das Gesamtformat mit umlaufendem Abstand.

Auflösung prüfen: Das Tool zeigt die effektive Auflösung in dpi nach der Skalierung an. Ist ein Bild für den Druck zu grob, erscheint eine Warnung.

Vorschau mit Rahmen: Eine Vorschau mit eingezeichneten Rahmen macht sichtbar, worauf sich die angezeigten Maße beziehen.

Pixel in Zentimeter umrechnen: Der integrierte Umrechner wandelt Pixel in Zentimeter und Millimeter um, in beide Richtungen und für jede Auflösung.

Direkt zum Preis: Die ermittelten Maße werden mit einem Klick an den Preisrechner für Aufkleber übergeben. So sehen Kunden sofort den Preis für ihr Format.

Datenschutz: Analyse direkt im Browser

Die Datei verlässt den Browser nicht. Die gesamte Analyse läuft lokal auf dem Rechner des Nutzers. Es wird nichts hochgeladen und nichts gespeichert. Der Druckformat-Rechner ist ohne Anmeldung nutzbar und funktioniert auch auf dem Smartphone.

Hintergrund: Weniger Rückfragen, schnellere Freigabe

Falsche Maße und eine zu geringe Auflösung sind die häufigsten Gründe, warum Druckdaten nachgefragt werden müssen. Ob Logo-Aufkleber, Produktetikett oder Sticker-Bogen: Mit dem Druckformat-Rechner sehen Kunden vorab, ob ihre Datei zum gewünschten Format passt. Das spart Rückfragen und Korrekturschleifen und verkürzt den Weg bis zur Druckfreigabe.

Das Werkzeug ist aus der internen Datenprüfung bei Typographus entstanden. Das Team setzt es auch im Tagesgeschäft ein.

„Viele Kunden wissen nicht genau, wie groß ihr Motiv im Druck tatsächlich wird. Mit dem Druckformat-Rechner geben wir ihnen das Werkzeug an die Hand, das wir selbst täglich in der Datenprüfung nutzen“, sagt Andreas Nies, Geschäftsführer der Typographus GmbH.

Teil der Typographus-Toolsammlung

Der Druckformat-Rechner gehört zu einer Sammlung kostenloser Online-Tools für Druckdaten. Dazu zählen auch ein Barcode-Generator mit 30 Code-Typen und ein QR-Code-Generator.

Über Typographus

Die Typographus GmbH ist eine Online-Druckerei für Aufkleber, Etiketten und Folienlösungen mit Sitz in Berlin-Marienfelde. Seit über 20 JAhren druckt das Unternehmen mit 15 Mitarbeitern in eigener Produktion für Industrie, Handwerk, Logistik, Agenturen und Gewerbekunden im DACH-Raum. Das Sortiment reicht von Aufklebern im Konturschnitt über Rollenetiketten bis zu Spezialfolien, ab 1 Stück und mit kostenlosem Datencheck. Weitere Informationen unter www.typographus.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Typographus GmbH – Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de

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Pressekontakt:

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