12. Oktober 2022

Autor PM-Ersteller Babybauch Shooting

Die schönste Erinnerung an die Schwangerschaft

Bei einem professionellen Babybauch Shooting setzt ein Profi Fotograf die Schwangere samt Babybauch gekonnt in Szene. »Ihr (zwei) seid das Highlight vor der Kamera. Euer Baby kann es jetzt schon kaum erwarten, diese Bilder irgendwann in einem Album anzuschauen«, so der Anbieter.

Ein Babybauch Shooting ist eine wundervolle Gelegenheit die Schwangerschaft für immer in Bildern festzuhalten. Egal ob Indoor oder Outdoor – die schönen Momente bleiben zu für immer auf Bildern erhalten.

Der Babybauch sollte zum Zeitpunkt deines Shootings schön rund sein, aber nicht so rund, dass der Nachwuchs in jedem Moment kommen könnte. Empfehlenswert ist der Zeitraum zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche.

Die Preise für Babybauchfotos liegen in der Regel bei rund 299-399 Euro für ein meist einstündiges Fotoshooting inklusive Basisbearbeitung der Bilder.

Für das Shooting empfehlen sich möglichst helle oder Pastellfarben. Die Hose sollte nicht spannen, das Oberteil eng, aber bequem am Bauch anliegen. Auch ein schickes Kleid bietet sich an. Bei einem Shooting gemeinsam mit einem Partner ist auf ein einheitliches Outfit zu achten.

Auch im Rahmen der Hochzeit ist ein Babybauch Shooting eine tolle Verbindung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Babybauch Shooting

Frau Susi Engel

Hohe Str. 42

51149 Köln

Deutschland

fon ..: 02217878654

web ..: https://www.babybauch-shooting.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Babybauch Shooting – Die tollste Erinnerung an die Schwangerschaft.

Pressekontakt:

Babybauch Shooting

Frau Susi Engel

Hohe Str. 42

51149 Köln

fon ..: 02217878654

web ..: https://www.babybauch-shooting.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.