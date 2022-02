Die Autohaus-Gruppe peilt mit digitalen Vertriebsstrukturen 45.000 verkaufte Einheiten in 2022 an

Stefanie Bartoeck erhält Einzelprokura, wodurch sie allein vertretungsberechtigt handeln kann. Frau Bartoeck verantwortet in der Autohaus König Markenwelt das Stellantis Gesamtportfolio im Vertrieb und der strategischen Ausrichtung. Unter ihrer Führung wurden im letzten Jahr über alle vertretenen FCA Marken 6.000 Einheiten verkauft.

„Wir haben für 2022 großartige Projekte in der Umsetzung auf deren zeitnahe Realisierung ich mich sehr freue. Besonders im Digitalvertrieb und Kundenkontakt werden wir jetzt mit Siebenmeilenstiefeln die Visionen unseres Geschäftsführers Dirk Steeger Wirklichkeit werden lassen. Hierbei helfen uns fundierte Erfahrungswerte aus vergangenen erfolgreichen Online Vertriebs-Kooperationen mit Amazon, Lidl, MediaMarkt, Saturn und Netto“ sagt Stefanie Bartoeck.

Dirk Schumacher erhält Prokura erteilt. Als CMO verantwortet er zusätzlich den Aufbau des Geschäftsfeldes „Das digitale Autohaus“.

„Die ganzheitliche Transformation von analogen Autohaus Vertriebs- und Kundenkontakt-Prozessen in digitale Strukturen ist herausfordernd. Es gibt keine Vorlagen für ein Projekt in der von uns angepeilten Größenordnung. Genau diese Herausforderung reizt mich an diesem Job. Ich danke unserer Geschäftsführung für ihren unternehmerischen Mut der jetzt aus Visionen Wirklichkeit werden lässt, und freue mich über das in meine Person gesetzte Vertrauen,“ sagt Dirk Schumacher.

Die Autohaus Gotthard König GmbH peilt in diesem Jahr 45.000 verkaufte Fahrzeuge an.

Autohaus Gotthard König GmbH. Mobilität im Mittelpunkt.

Das Autohaus Gotthard König GmbH ist ein Familienunternehmen und blickt auf eine 56-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Heute ist die Autohaus Gotthard König GmbH der größte Renault-Vertragshändler und Dacia-Partner in Deutschland. Seit 2016 ist das Autohaus auch offizieller Vertragshändler für die Marken Jeep und Fiat. Anfang 2017 wurde zusätzlich Alfa-Romeo in das Produktportfolio aufgenommen. Anfang 2018 richtete sich das Unternehmen zunehmend als Anbieter für Mobilitätslösungen aus und erweiterte den Vertrieb um Motor-Roller der Marken Vespa und Piaggio. Seit 2019 ist die Autohaus-Gruppe als offizieller KIA Vertragshändler an vier weiteren Standorten vertreten, und mit Start in das Jahr 2022 Vertriebspartner für die Marke Suzuki. In den aktuell 60 Standorten in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Hamburg arbeiten 1.158 Angestellte, weitere Filial-Neueröffnungen sind in Vorbereitung und geplant.

