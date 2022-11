Halbleiter Relais, auch bekannt als SSRs, sowie Timer Relais von einem der größten Hersteller für Relais. Die wettbewerbsfähigen Preise machen das Angebot auch für hiesige Unternehmen attraktiv.

Guilin, 22.11.2022 – Halbleiter- und Timer-Relais für die Industrie

Relais spielen in vielen Einsatzgebieten eine wichtige Rolle, dabei sind sich viele der Bedeutung dieser wichtigen Bauteile überhaupt nicht bewusst. Hier finden Sie einige Informationen darüber.

Was ist die grundlegende Funktion eines Relais?

Ausgelöst wird das Relais durch ein elektrisches Steuersignal. Dieses Signal sorgt dafür, das der Relaisschalter von der Position „aus“ auf „ein“ springt. Jedes elektrische Steuersignal löst demnach eine mechanische Reaktion aus und schließt den Stromkreis, der normalerweise offen ist und in der Schalterposition „aus“ steht. Deshalb besteht ein mechanischer Standard-Relaisschalter aus beweglichen Teilen, die physikalisch ihre Position ändern können, um die Kontakte jeweils nach Bedarf zu öffnen oder zu schließen.

Was genau ist ein SSR Halbleiter Relais?

SSR-Halbleiterrelais sind Halbleitergeräte, die zur Steuerung elektrischer Lasten verwendet werden können. Im Unterschied zu einem Standard Relais besitzen SSR Halbleiter Relais keine beweglichen Teile und sind dadurch bedeutend verschleißärmer, zuverlässiger und langlebiger. Sie können natürlich die gleichen Funktionen ausführen wie mechanische Halbleiterrelais. Außerdem können Halbleiterrelais für größere Lasten als mechanische Relais ausgelegt werden und mit höheren Geschwindigkeiten arbeiten.

Es gibt zwei Haupttypen von SSR-Halbleiterrelais: solche, die Thyristoren verwenden, und solche, die Transistoren verwenden. Beide Arten von Geräten funktionieren durch die Steuerung des Stromflusses durch eine Last, aber sie tun dies auf unterschiedliche Weise.

SSR auf Thyristor-Basis verwenden zur Steuerung des Stromflusses einen so genannten Thyristor. Ein Thyristor ist ein Vierschicht-Halbleiterbauelement, das durch Anlegen einer Spannung an einen seiner Anschlüsse ein- oder ausgeschaltet werden kann. Wenn der Thyristor eingeschaltet ist, lässt er Strom durch die Last fließen; wenn er ausgeschaltet ist, wird der Strom abgeschaltet.

SSRs auf Transistorbasis verwenden einen so genannten Transistor, um den Stromfluss steuern. Ein Transistor ist ein dreischichtiges Halbleiterbauelement, das durch Anlegen einer Spannung an seinen Basisanschluss ein- oder ausgeschaltet werden kann. Wenn der Transistor eingeschaltet ist, lässt er Strom durch die Last fließen; wenn er ausgeschaltet ist, wird der Strom abgeschaltet.

Wo werden Halbleiter Relais eingesetzt? Was sind mögliche Anwendungsgebiete?

Gas-. Wasser- oder Stromzähler

Haushaltsgeräte

Elektronische Datenerfassung

Steuerung von Motoren

Steuerungen in der Industrie allgemein

Medizintechnik und Robotik

Ausrüstung von IC-Zügen

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen von SSR-Halbleiterrelais gehören:

– Niedriger Einschaltwiderstand: Dies ermöglicht einen geringeren Stromverbrauch und Verlust sowie eine geringere Wärmeentwicklung.

– Keine beweglichen Teile: Dadurch wird mechanischer Verschleiß vermieden und der Geräuschpegel gesenkt.

– Gute Isolationseigenschaften: Dies trägt dazu bei, empfindliche elektronische Schaltungen vor schädlichen Spannungsspitzen oder Überspannungen zu schützen.

– Kompakte Größe: SSR-Relais sind in der Regel viel kleiner als ihre elektromechanischen Gegenstücke und eignen sich daher ideal für den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

– Lange Lebensdauer: Da keine beweglichen Teile verschleißen, können SSR-Relais viele Jahre lang halten – in einigen Fällen bis zu mehrere Millionen Zyklen.

– Hohe Zuverlässigkeit: Das Fehlen beweglicher Teile und die Halbleiterkonstruktion machen SSR-Relais sehr zuverlässig, selbst in rauen Umgebungen.

– Breiter Betriebstemperaturbereich: Dadurch sind sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von -40°C bis +85°C (-40°F bis +185°F).

– Vielseitige Auslösemöglichkeiten: SSR-Relais können mit einer Vielzahl von Signalen ausgelöst werden, darunter Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstrom, Wechselstrom, Widerstand, Licht oder sogar Schallwellen.

Was spricht für ein Relais von ATO Relays?

Für den chinesischen Hersteller ATO Relays steht der Kunde im Mittelpunkt. Alle Halbleiter Relais und Timer Relais werden sorgfältig in hoher Qualität in eigener Produktion hergestellt. Besuchen Sie einfach die Webseite von ATO Relays und überzeugen Sie sich selbst davon.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ATO Relays

Herr Aaron Moe

Hongling Road, BLDG A 2106

541000 MiXc Xiufeng, Guilin

China

fon ..: +86 773-363-7977

web ..: https://www.atorelays.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

ATO Relays ist ein führender Relaishersteller in China. Wir konzentrieren uns auf kundenspezifische Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service aller Arten von elektronischen Relais und elektromagnetischen Relais, sowie Signalrelais, Timer Relais, und Überlastrelais. Aufgrund der hochwertigen Qualität unserer Produkte zählt ATO Relays inzwischen zu einem der wichtigsten Lieferanten für Relais in China und weltweit.

