Pan American Energy treibt Genehmigung für Bohrprogramm der Phase 1 voran, das 19 Lithiumprospektions-Kernbohrlöcher umfassen soll

22. November 2022 Calgary AB – Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) gibt bekannt, dass das Unternehmen beim Bureau of Land Management (BLM), Tonopah Field Office, eine Absichtserklärung (Notice of Intent, NOI) über Explorationsbohrungen auf seinem 17.334 Acres großen Lithiumprojekt Horizon eingereicht hat. Das Unternehmen plant neunzehn (19) Lithiumprospektions-Kernbohrlöcher rund 7,4 Meilen westlich von Tonopah, Esmeralda County, Nevada. Dazu gehört auch der Zugang über staatliche Landwege und staatliche Mineralienliegenschaften, welche dem Tonopah Field Office (BLM), unterstellt sind.

Nach Abschluss der Desktop-Studie und Analyse der Bohrtechniken, Abstände, Tiefen und Strategien von Betreibern in der Umgebung hat RESPEC, ein globales Ingenieurs- und Konstruktionsunternehmen, ein Bohrprogramm der Phase 1 empfohlen, das eine solide Abdeckung des Konzessionsgebiets in der Tiefe umfasst, sagte Pan Americans CEO Jason Latkowcer. Wir sind überzeugt, dass das vorgeschlagene Bohrprogramm, das an das BLM geschickt wurde, uns die besten Erfolgschancen bietet, um die potenziell lithiumführende Tongestein-Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet zu identifizieren und besser zu verstehen. Wir haben das große Glück, von unseren benachbarten Betreibern lernen zu können und dieses Wissen auf unsere Explorationsstrategie anzuwenden. Bohrungen auf benachbarten Konzessionsgebieten haben oberflächennahen Abraum mit anomal hohen Lithiumkonzentrationen in größeren Tiefen gezeigt. Unser Programm wurde auf Bohrungen bis zu einer Tiefe von 1000 Fuß ausgelegt. Mithilfe von modernen In-field-Analysetools für die Lithium-Kontrolle aus Bohrkernen können wir schnelle Entscheidungen treffen, um die Kapitalrendite unseres Programms zu maximieren.

Es gibt eine geschätzte Oberflächenstörung von 3,51 Acres für den Einsatz über Land mit einem Zugang von 8.932 Fuß (12 Fuß breit) und neunzehn Standorte für Kernbohrlöcher (60 Fuß mal 40 Fuß) mit einem 10 Quadratfuß mal 4 Fuß tiefen Sumpf. In Einklang mit den anwendbaren Regelungen des BLM und der Nevada Division of Minerals (Division) übermittelt Pan American Energy die Absichtserklärung für die Exploration des Lithiumprojekts Horizon (Phase 1), um ein Explorationsprogramm durchzuführen, das nach Abschluss das Vorhandensein wertvoller Lithiumlagerstätten in dem Prospektionsgebiet weiter abschätzen soll.

Die Arbeiten werden schätzungsweise drei Monate andauern und umfassen Bohrungen, Kernbohrungen, Bohrkernanalyse und Plombierung. Nach Plombierung der Kernbohrlöcher wird, sobald das Wetter es zulässt, mit der erforderlichen Oberflächensanierung begonnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68333/22112022_PanAmericanDEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Bohrlochstandorte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68333/22112022_PanAmericanDEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2 – Bohrlochstandorte 2

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Referenzprojekt das Unternehmen ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt von Horizon abgeschlossen, das im Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das geplante Bohr- und Probenahmeprogramm des Unternehmens beziehen, einschließlich des Datums, an dem das Unternehmen voraussichtlich seine Pläne für die erste Phase bekannt geben wird, des Umfangs der Bohrungen, die in diesem Programm enthalten sein werden, und des vorgeschlagenen Standorts der Exploration, die im Rahmen des Programms durchgeführt wird, sowie der potenziellen Vermarktung des Grundstücks.

Um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen bzw. Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren herangezogen, einschließlich – in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen – der Annahme, dass das Unternehmen bei der Vermarktung des Grundstücks erfolgreich sein wird und dass das Unternehmen sein geplantes Bohr- und Probenahmeprogramm im Rahmen des Zeitplans und der Parameter durchführen wird, die derzeit erwartet werden. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Unternehmensmanagements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen, sowie die Tatsache, dass die Mineralexploration erfolglos bleibt oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann, einschließlich der Einrichtung eines kommerziellen Bergbaubetriebs. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

