Für viele Geräte, die in Betrieben und auf Baustellen zum Alltag gehören, benötigt man regelmäßig Schulungen. Diese sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und erfüllt internationale Auflagen.

Nicht nur Menschen, die Arbeitsbühnen oder Hebebühnen mieten möchten, benötigen eine Einschulung für diese Geräte. Auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die regelmäßig mit diesen Geräten zu tun haben, sollten daran denken, up to date zu bleiben.

Bei Obermair Schwertransporte, dem Experten für Schwertransporte, Arbeitsbühnen und Hebebühnen, bietet man Mitarbeiterschulungen nicht nur für Arbeitsbühnen an. Nach erfolgreicher Absolvierung einer Schulung erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die so genannte SYSTEM-CARD. Dieser Bedienausweis ist in Deutsch und Englisch ausgestellt und weist den Besitzer auch im Ausland als geschulten und kompetenten Bediener des entsprechenden Gerätes aus. Die System-Card zählt zum TÜV-zertifizierten Qualitätsmanagement nach ISO 9001.

Die Schulungen finden in Theorie und Praxis statt und bringen verschiedenste Vorteile mit sich:

o Mitarbeitersicherheit

o Minimierung von Unfällen

o Gesetzliche Absicherung

o Zeitersparnis bei Geräteübergabe und Einweisung

Mit der Systemcard behalten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Überblick über ihre absolvierten Schulungen und werden an Nachfolgefristen erinnert, somit kann es nicht mehr zum Ablauf gesetzlicher Fristen kommen. Bei Obermair Schwertransporte werden die Systemcard Schulungen in den verschiedensten Bereichen wie Hubarbeitsbühnen, Kräne, Flurförderzeuge und Telestapler angeboten.

Am besten jetzt gleich beim Experten vorbeischauen: www.obermair-transporte.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH

Herr Gerhard Obermair

Gewerbestraße 4

4690 Oberndorf/Schwanenstadt

Österreich

fon ..: + 43 (0) 76 73/67 00-0

fax ..: + 43 (0) 76 73/67 00-20

web ..: http://www.obermair-transporte.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit mehr als 25 Jahren vertrauen Kunden auf die Leistungsstärke von Obermair Transporte. Persönlicher Kontakt zu Kunden und Handschlagqualität zeichnen die Arbeit von Obermair Transporte aus.

Das Angebot von Obermair Transporte umfasst den Bereich Erdbau, Arbeitsbühnenvermietung und Transporte, vom Schwertransport bis hin zum komplexen Sondertransport auf nationaler oder internationaler Ebene.

