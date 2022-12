In Österreich werden nun Kulturbetriebe, die auf klimafreundliche Heizungen umstellen, besonders gefördert. Das Programm „Klimafitte Kulturbetriebe“ ist am 10.10.2022 gestartet.

„Klimafitte Kulturbetriebe“, so nennt sich das im Oktober 2022 gestartete Förderprogramm des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) in Kooperation mit und gemanagt vom Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung. Das Programm ist dotiert aus Mitteln aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union – NextGenerationEU.

Aus diesem Programm werden unter anderem Umstellungen auf klimafreundliche Heizungen, Kühlungen und Lüftungen sowie thermische Gebäudesanierungen, aber auch energieeffiziente Innen- und Außenbeleuchtungssysteme in Kulturbetrieben gefördert. Besonders beliebt ist die Umstellung auf Wärmepumpen Heizungen, weiß man bei Wärmepumpe Austria, Branchenverband für Wärmepumpenhersteller und Vertriebsgesellschaften in Österreich, Energieversorger, Zulieferer und Bohrunternehmen sowie zahlreiche Installationsbetriebe, Planer und technische Büros.

Die Umstellung auf Wärmepumpen Heizungen wird nicht nur vom Bund gefördert, sondern auch von den einzelnen Bundesländern unterstützt. So fördert das Bundesland Steiermark seit März 2022 vor allem Wärmepumpen in noch nicht etablierten Einsatzbereichen wie beispielsweise Gewerbe, Industrie und Geschoßwohnbau. Gefördert werden Wärmepumpen, die überwiegend für die Erzeugung von Heizungswärme, Warmwasser oder Prozesswärme eingesetzt werden, wie Wärmepumpe Austria in seinen „News“ berichtet.

Heizen mit Wärmepumpen lohnt sich auf jeden Fall, und das nicht nur wegen der vielfältigen Fördermöglichkeiten. Im Hinblick auf die unsicheren Verhältnisse in Sachen fossiler Energien sowie die aus den Ufern laufenden Energiepreise generell könnte sich eine Wärmepumpen Installation früher rechnen als bisher. Mehr zum Thema gibt es unter www.waermepumpe-austria.at.

