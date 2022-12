Bei DILA Handel im oberösterreichischen Eberschwang gibt es viel zu tun: Sanierungskonzepte für das Eigenheim sind gefragt. Nun werden wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgenommen.

Wer einen Traumjob in der Baubranche sucht, der ist bei DILA Handel wohl am richtigen Platz. Das Unternehmen hat sich auf Alu Sanierungssysteme und Fenstersanierung spezialisiert und sucht immer wieder verlässliche Mitarbeiter, die die wohl durchdachten Systeme bei Kunden und Kundinnen verbauen.

Wertschätzung, frischer Wind und berufliche Veränderung werden geboten – Werte, die in verschiedensten Branchen immer wieder in Vergessenheit geraten. DILA Handel legt genau darauf wert, denn im Unternehmen weiß man, wie wichtig verlässliche und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Gesucht werden zurzeit sowohl Monteur*innen mit Erfahrung in der Baubranche als auch Außendienstmitarbeiter*innen. Man verspricht überdurchschnittlich hohes Gehalt und ein Team, das zusammenhält, gemeinsam den Arbeitsplatz zu einem guten Platz macht und Geregelte Arbeitszeiten mit angenehmer Work-Life-Balance. Der Umgang mit einem innovativen Produkt, das von Menschen hoch geschätzt wird sowie die ideale Organisation der Einsätze im Hintergrund ermöglichen ein Arbeiten am Bau, wie man es kaum kennt.

Wenn das kein verlockendes Angebot ist! Bei DILA Handel in Oberösterreich freut man sich über Interessierte aus der Branche genauso wie über Quereinsteiger. Das Unternehmen kann direkt über die Website kontaktiert werden, auch Blindbewerbungen sind möglich. Bei DILA Handel freut man sich auf neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich weiterentwickeln möchten und eine Bereicherung für das Team darstellen: www.dila-sanieren.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DILA Handel GmbH

Herr Ferdinand Diesenreither

Eberschwang 81

4906 Eberschwang

Österreich

fon ..: 0043 7753 354 24

fax ..: 0043 7753 354 94

web ..: http://www.dila-sanieren.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

