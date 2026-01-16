AFERIY stellt auf der CES die Next-Generation Power Station Nomad1800 vor

AFERIY kündigte an, dass im ersten Halbjahr 2026 eine erweiterbare Version der Nomad1800 auf den Markt kommt.

Als die Consumer Electronics Show (CES) 2026 offiziell begann, präsentierte AFERIY, eine innovative globale Marke im Bereich tragbarer sauberer Energie, die nächste Generation seiner tragbaren Power Station – die Nomad1800 – und zog damit breite Aufmerksamkeit von Fachleuten und Medien auf sich.

Die Nomad1800 ist für häufige Energieeinsätze wie Outdoor-Reisen, Notstromversorgung zu Hause und Katastrophenvorsorge konzipiert und bietet umfassende Verbesserungen bei Leistungsausgang, Ladeeffizienz, Batteriesicherheit und langfristiger Zuverlässigkeit – für ein intelligenteres, effizienteres und verlässlicheres Energieerlebnis.

Kompaktere Bauform, höhere Leistung

Bei gleicher Batteriekapazität erreicht die AFERIY Nomad1800 durch strukturelle und systemische Optimierungen eine Leistungssteigerung von 50 %. Das Gerät wiegt nur noch 11,6 kg, etwa 1,4 kg (ca. 10 %) weniger als die Vorgängergeneration, wodurch es kompakter und leichter zu transportieren ist.

Trotz des reduzierten Gewichts liefert die Nomad1800 eine Nenn-AC-Leistung von 1800 W und eine Spitzenleistung von bis zu 3600 W. Damit können energieintensive Geräte wie Reiskocher, Wasserkocher, Auto-Kühlschränke und Induktionskochfelder zuverlässig betrieben werden – ideal für Camping, Wohnmobilreisen und Notfälle zuhause.

Schnellladung: 0 – 80 % in 36 Minuten

Mit der Ausweitung mobiler Energieanwendungen rückt die Ladeeffizienz in den Fokus. Die Nomad1800 nutzt eine hybride Schnelllade-Lösung mit Unterstützung für Netz-AC-Strom und Solarinput und erreicht eine maximale Eingangsleistung von bis zu 1500 W. So kann der Akku in nur 36 Minuten von 0 % auf 80 % geladen werden, was Wartezeiten erheblich reduziert.

Diese Schnellladefähigkeit ermöglicht eine nahtlose Nutzung bei kurzen Stopps, engen Reiseplänen oder unerwarteten Stromausfällen und bietet Nutzern eine effiziente und verlässliche Energieversorgung.

Sichere und langlebige LiFePO?-Batterietechnologie

Die Nomad1800 ist mit einem 1024 Wh Lithium-Eisenphosphat-(LiFePO?-)Akku ausgestattet, dessen Zellen von EVE Energy stammen. Als führender Batteriehersteller ist EVE Energy in der Energiespeicher- und erneuerbaren Energietechnik etabliert und liefert Zellen mit hoher Konsistenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Im Vergleich zu herkömmlichen ternären Lithiumbatterien bieten LiFePO?-Zellen bessere Sicherheit, thermische Stabilität und Lebensdauer, was sie besonders für häufige Nutzung und Langzeitspeicherung prädestiniert.

In puncto Lebensdauer behält die Nomad1800 nach mehr als 4000 Lade-/Entladezyklen über 80 % ihrer nutzbaren Kapazität, was die praktische Lebensdauer deutlich verlängert und eine stabile, zuverlässige Langzeitenergileistung gewährleistet.

Zusätzlich verfügt das Gerät über ein intelligentes Battery Management System (BMS), das kontinuierlich Parameter wie Spannung, Strom und Temperatur überwacht und präzise steuert. Selbst unter hoher Last, Schnellladung oder komplexen Einsatzbedingungen bleibt der Betrieb stabil und sicher.

Branchenführende siebenjährige Garantie

AFERIY legt großen Wert auf langfristige Zuverlässigkeit und Serviceerfahrung und bietet für die Nomad1800 eine branchenführende Garantie von bis zu sieben Jahren, die zentrale Leistungs- und Kernsysteme abdeckt – eine der längsten Garantiezeiten in der Kategorie tragbarer Power Stations.

Mit diesem erweiterten Service-Versprechen zeigt AFERIY großes Vertrauen in Produktqualität, Sicherheit und Langlebigkeit und reduziert effektiv langfristige Nutzungsrisiken, wodurch die Nomad1800 als verlässliche Langzeit-Energie­lösung positioniert wird.

Umfassender Schutz und vielseitige Anschlüsse

Die Nomad1800 bietet eine breite Auswahl an Ausgangsschnittstellen – darunter AC, USB-A, USB-C, DC und Autoanschluss – und versorgt mehrere Geräte gleichzeitig, um unterschiedlichste Energiebedarfe abzudecken.

Das Gerät unterstützt zudem UPS-Funktionalität (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) und schaltet bei Netzausfall in unter 10 Millisekunden, um empfindliche Geräte wie Computer, Router oder Beleuchtung effektiv zu schützen.

In puncto Bedienkomfort arbeitet die Nomad1800 bei geringer Last mit Lärmpegeln unter 30 dB, was sie ideal für nächtliches Camping oder den Einsatz im Innenraum macht, wo leiser Betrieb wichtig ist.

Zusätzlich ist eine integrierte LED-Beleuchtung mit SOS-Blinkfunktion an Bord, die zusätzliche Sicherheit bei Outdoor-Aktivitäten und in Notfallsituationen bietet.

Erweiterbare Kapazität bis zu 5120 Wh

AFERIY kündigte an, dass im ersten Halbjahr 2026 eine erweiterbare Version der Nomad1800 auf den Markt kommt. Durch parallele Erweiterung kann die Gesamtkapazität auf bis zu 5120 Wh steigen und so umfangreiche Energieunterstützung für längere Camping-Trips, Wohnmobilleben oder mehrtägige Notstromversorgung bieten.

Dieses skalierbare Design verleiht der Nomad1800 größere Flexibilität zwischen tragbarer Nutzung und langdauernden Energieanforderungen und erweitert ihr Anwendungsspektrum weiter.

Eine portable Energie­lösung für den realen Einsatz

Insgesamt ist die Nomad1800 nicht nur ein Produkt auf dem Papier, sondern eine systematisch optimierte, praxisorientierte tragbare Energie­lösung. Durch Verbesserungen bei Leistung, Ladeeffizienz, Batteriesicherheit, Erweiterbarkeit und langfristigem Service bietet sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Performance und Zuverlässigkeit.

Ob für Outdoor-Erlebnis, mobiles Leben, häusliche Notfall-Vorsorge oder professionelle Backup-Energie – die Nomad1800 liefert eine umfassende und verlässliche Energieslösung.

Die Nomad1800 ist derzeit in den USA und Japan verfügbar, mit geplanten Markteinführungen in Vereinigtem Königreich, Frankreich und Deutschland bis Ende Januar.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle AFERIY-Website oder AFERIY auf Amazon.

Über AFERIY

AFERIY ist eine globale Marke mit Fokus auf tragbare Energiespeicher- und saubere Energielösungen. Das Produktportfolio umfasst tragbare Power Stations und solarbezogene Produkte. AFERIY hat sich der Bereitstellung effizienter, sicherer und zuverlässiger Energieunterstützung für Outdoor-Aktivitäten, häusliche Notfälle und professionelle Anwendungen verschrieben, und fördert zugleich die Nutzung sauberer Energie im Alltag.

My Power My Free Way!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AFERIY

Herr Jeffrey Deng

Las Vegas No.1

88901 Las Vegas

Vereinigte Staaten

fon ..: 85281757551

fax ..: 85281757551

web ..: https://www.aferiy.com

email : info@aferiy.com

AFERIY ist eine globale Marke mit Fokus auf tragbare Energiespeicher- und saubere Energielösungen. Das Produktportfolio umfasst tragbare Power Stations und solarbezogene Produkte. AFERIY hat sich der Bereitstellung effizienter, sicherer und zuverlässiger Energieunterstützung für Outdoor-Aktivitäten, häusliche Notfälle und professionelle Anwendungen verschrieben, und fördert zugleich die Nutzung sauberer Energie im Alltag.

Pressekontakt:

AFERIY

Herr Jeffrey Deng

Las Vegas No.1

88901 Las Vegas

fon ..: 85281757551

email : info@aferiy.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.