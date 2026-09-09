Abnehmspritze abgesetzt, Gewicht zurueck: Chirurg aus Izmir zur Operation nach Ozempic und Wegovy

Immer mehr Patienten setzen Ozempic, Wegovy oder Mounjaro ab und nehmen wieder zu. Op. Dr. Volkan Arayici aus Izmir erklaert, wann eine Magenverkleinerung nach GLP-1 sinnvoll ist – und wann nicht.

Die Abnehmspritze hat den Umgang mit Adipositas veraendert – und eine neue Patientengruppe geschaffen: Menschen, die mit Semaglutid oder Tirzepatid deutlich abgenommen haben, das Medikament aus Kostengruenden oder wegen Nebenwirkungen abgesetzt haben und nun zusehen, wie das Gewicht zurueckkommt. In der Verlaengerung der STEP-1-Studie hatten Teilnehmer ein Jahr nach dem Absetzen von Semaglutid rund zwei Drittel des verlorenen Gewichts wieder zugenommen.

„Die Mehrheit der Patienten, die heute aus Deutschland zu uns kommen, hat vorher Ozempic, Wegovy oder Mounjaro genutzt“, sagt Op. Dr. Volkan Arayici, Facharzt fuer Allgemeinchirurgie mit Schwerpunkt Adipositas- und metabolische Chirurgie in Izmir. „Vor zwei Jahren war das die Ausnahme. Die Spritze wirkt – aber nur, solange gespritzt wird. Wer sie nicht ueber Jahre bezahlen oder vertragen kann, steht wieder am Anfang.“

Wann die Operation der naechste Schritt ist

Nicht jeder, der mit der Spritze unzufrieden ist, braucht eine Operation. Arayici nennt vier Situationen, in denen er sie fuer angemessen haelt: weniger als zehn Prozent Gewichtsverlust nach zwoelf Monaten Therapie; ein Body-Mass-Index, der trotz Medikament ueber 40 bleibt oder ueber 35 mit Begleiterkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder Schlafapnoe; Nebenwirkungen oder Kosten, die eine Dauertherapie unmoeglich machen; und der haeufigste Fall – abgesetzt und wieder zugenommen. „Ein Teil der Patienten kommt nicht wegen des Gewichts, sondern wegen der Nebenwirkungen zu uns: anhaltende Uebelkeit, Erbrechen, und bei manchen ein deutlicher Verlust an Muskelmasse, weil unter der Spritze zu wenig Eiweiss gegessen wird. Wer die Therapie deshalb abbricht, braucht eine Alternative, die ohne das Medikament auskommt. Unter einem BMI von 35 ohne Begleiterkrankung bleibt das Medikament der richtige Weg. Das sagen wir den Patienten auch.“

Absetzen vor der OP ist keine Voraussetzung

Ein verbreiteter Irrtum betrifft die Vorbereitung. „Man muss die Spritze weder Wochen vorher absetzen noch sie weiternehmen, um die Leber zu verkleinern“, so Arayici. „Wir empfehlen, die letzte Dosis etwa eine Woche vor der Operation zu setzen, weil GLP-1 die Magenentleerung verlangsamt und der Magen bei der Narkose leer sein soll. Mehr ist nicht noetig – auch keine Leberdiaet.“

Nach der Operation kehrt sich die Frage um: Patienten, die Jahre nach einem Magenbypass oder Schlauchmagen wieder zunehmen, erhalten in Izmir zuerst eine GLP-1-Therapie und eine Magenspiegelung, bevor ueber eine zweite Operation gesprochen wird. „Die Spritze ersetzt die Chirurgie nicht, und die Chirurgie ersetzt die Spritze nicht. Beides hat seinen Platz – in der richtigen Reihenfolge.“

Transparenz bei Kosten und Ablauf

Ozempic oder Wegovy kosten mit aerztlicher Begleitung rund 350 Euro pro Monat, Mounjaro rund 420 Euro; die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Praeparate bei Adipositas nicht. Ein Schlauchmagen beginnt in der Praxis von Arayici bei 3.500 Euro, ein Magenbypass bei 4.000 Euro – inklusive aller Voruntersuchungen, vier Naechten Krankenhausaufenthalt, Transfers und zwoelf Monaten Nachsorge per Videocall und WhatsApp. Der Flug ist nicht enthalten; bezahlt wird am Operationstag, ohne Anzahlung und ohne Ratenzahlung. Operiert wird in einem JCI- und TEMOS-akkreditierten Krankenhaus in Izmir. GLP-1-Praeparate verkauft oder vermittelt die Praxis nicht.

Weitere Informationen: Magenverkleinerung nach GLP-1. Ablauf, Verfahren und Preise: Magenverkleinerung Tuerkei. Kosten der Abnehmspritze im Vergleich zur Operation finden Interessierte auf der Seite Gewichtsverlust Tuerkei unter volkanarayici.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Op. Dr. Volkan Arayici – Adipositas- und metabolische Chirurgie

Herr Volkan Arayici

Yelki Mahallesi 2482 Sokak 2/4

35310 Güzelbahçe / Izmir

Türkei

fon ..: +90 532 466 67 67

web ..: https://volkanarayici.com/

email : info@volkanarayici.com

Op. Dr. Volkan Arayici ist Facharzt für Allgemeinchirurgie und befasst sich seit 2014 ausschließlich mit Adipositas- und metabolischer Chirurgie. Er studierte an der Medizinischen Fakultät Çapa der Universität Istanbul und absolvierte seine Facharztausbildung an der Ege-Universität in Izmir. Nach eigenen Angaben hat er mehr als 5.000 bariatrische Eingriffe durchgeführt, darunter Schlauchmagen, Magenbypass, Mini-Magenbypass und Revisionsoperationen. Er ist Mitglied der IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders). Seine Praxis befindet sich in Güzelbahçe, Izmir; operiert wird in einem JCI- und TEMOS-akkreditierten Krankenhaus. Patientinnen und Patienten werden auf Türkisch, Deutsch, Englisch und Spanisch betreut.

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