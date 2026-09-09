Loesdau setzt auf Cyberresilienz als Service von NETILITY

Mit NETILITY ONE schützt der Pferdesporthändler seine digitalisierten Geschäftsprozesse rund um die Uhr. Die interne IT gewinnt Freiräume und braucht keine eigenen Security-Ressourcen.

Stuttgart, 9.9.2026 – Netility, die Experten für Cyberresilienz aus Stuttgart, unterstützen das Pferdesporthaus Loesdau dabei, seine digitalisierten Geschäftsprozesse im E-Commerce und stationären Handel wirksam gegen Cyberrisiken abzusichern. Das Familienunternehmen zählt mit seinen Pferdesporthäusern und dem Onlinehandel zu den führenden Anbietern der Reitsportbranche. Mit NETILITY ONE setzt das Handelsunternehmen auf einen ganzheitlichen Cyberresilienz-Service, der technische Schutzmaßnahmen, organisatorische Prozesse sowie Überwachung und Handlungsfähigkeit rund um die Uhr in einem Modell zusammenführt.

Die Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG betreibt 18 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, beschäftigt mehr als 500 Mitarbeitende und verbindet stationären Handel mit einem stark digital geprägten Geschäftsmodell. Onlinehandel, Warenwirtschaft, Logistik, Kommunikation und Filialbetrieb basieren auf gemeinsamen IT-Systemen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an deren Schutz und Verfügbarkeit.

„Als Handelsunternehmen mit starkem E-Commerce sind wir besonders exponiert und ein interessantes Ziel für Angreifer“, erklärt Delly Fofie, Leitung IT bei Loesdau. „Darum ist professionelle Cyberresilienz rund um die Uhr für uns essenziell, und der NETILITY-Service deckt das ab, was wir nicht selbst leisten können.“

Cyberresilienz als durchgängiger Service

Mit NETILITY ONE verfolgt Loesdau deshalb einen Ansatz, der weit über klassische Sicherheitsprodukte hinausgeht. Prävention, Detektion, Reaktion und Resilienz greifen ineinander und werden als durchgängiger Service bereitgestellt. Prävention reduziert die Angriffsfläche, Detektion macht Risiken sichtbar, Reaktion ermöglicht schnelle Gegenmaßnahmen und Resilienz stellt den laufenden Geschäftsbetrieb auch nach Vorfällen sicher. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem Schutzmaßnahmen für Endgeräte, E-Mail-Kommunikation und Identitäten, ein 24/7-Monitoring mit Incident Response sowie Unterstützung bei Dokumentations- und Compliance-Anforderungen.

Um sicherheitsrelevante Ereignisse zuverlässig einordnen zu können, werden Informationen aus unterschiedlichen Bereichen der IT-Umgebung zusammengeführt. Im Security Operations Center (SOC) analysieren Security-Expertinnen und -Experten diese Daten und leiten bei Bedarf Maßnahmen nach definierten Prozessen ein. NETILITY stellt sicher, dass diese Leistungen rund um die Uhr zur Verfügung stehen und Vorfälle zeitnah bearbeitet werden.

Für Loesdau bedeutet das auch eine organisatorische Entlastung. Weder müssen spezialisierte Security-Ressourcen aufgebaut noch die dafür notwendigen Werkzeuge, Prozesse und Bereitschaftsstrukturen selbst betrieben werden. Der Aufwand für einen durchgängigen Sicherheitsbetrieb entfällt ebenso wie der Aufbau tiefgehender eigener Security-Expertise.

„Mit dem Cyberresilienz-Service von NETILITY erreichen wir ein Sicherheitsniveau, das wir mit internen Ressourcen weder erreichen noch so wirtschaftlich darstellen könnten“, so Fofie.

Erfolgreiche Bewährungsprobe im Ernstfall

Wie relevant dieses Vorgehen ist, zeigte sich bei einem Sicherheitsvorfall an einem Wochenende über die Website einer Tochtergesellschaft. Dieser wurde früh erkannt und unmittelbar bearbeitet. Die Sicherheitsexperten konnten die notwendigen Gegenmaßnahmen einleiten, bevor größere Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb entstanden.

Zusätzliche Sicherheit bieten regelmäßige Audits, die den bestehenden Sicherheitsstandard überprüfen und neue Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung aufzeigen. Auf diese Weise wird der Service stetig an neue Anforderungen und Bedrohungslagen angepasst.

Zusammenarbeit mit langfristiger Perspektive

Die Partnerschaft zwischen Loesdau und NETILITY besteht seit mehr als 15 Jahren. Die IT-Sicherheit bleibt dabei ein dynamisches Thema. Mit neuen digitalen Prozessen verändern sich auch die Anforderungen an Schutzmaßnahmen und Sicherheitsbetrieb. Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb, technologische Entwicklungen und neue Bedrohungsmuster fließen deshalb regelmäßig in die Zusammenarbeit ein. So entsteht eine belastbare Grundlage, um künftige Anforderungen frühzeitig einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren.

Die vollständige Case Study kann hier nachgelesen werden: https://netility.de/cases

Mehr über Cyberresilienz als Full-Service und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für ein kostenloses Erstgespräch oder eine erste Risikoanalyse: https://netility.de

Zusammenfassung

Loesdau setzt auf Cyberresilienz als Service von NETILITY. Mit NETILITY ONE schützt der Pferdesporthändler seine digitalisierten Geschäftsprozesse rund um die Uhr. Die interne IT gewinnt Freiräume und braucht keine eigenen Security-Ressourcen.

Keywords

Cyberresilienz, Cybersecurity, Cybersicherheit, IT-Sicherheit, Security, Handelsunternehmen, KMU, Mittelstand, Compliance, Security Services, Full Service

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Über Netility GmbH & Co. KG

NETILITY ist seit mehr als 15 Jahren ausschließlich auf Cyberresilienz spezialisiert – mit tiefem Know-how und konsequenter Fokussierung. Dabei steht stets ein ganzheitliches Konzept für Cyberresilienz aus modernster Technik, adäquaten organisatorischen Prozessen sowie der besonderen Berücksichtigung rechtlicher Aspekte im Bereich Datenschutz, Sorgfaltspflichten und Compliance im Fokus. Mit den drei Service-Paketen ONE, Co-Managed und Dedicated deckt NETILITY den IT-Security-Bedarf von kleineren Unternehmen und des Mittelstandes, von Kanzleien sowie anderen Berufsgeheimnisträgern nach §203 StGB, der öffentlichen Verwaltung und von global agierenden Konzernen ab – rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr. Aktuell schützt NETILITY branchenübergreifend Kunden von 20 bis über 90.000 Mitarbeitenden. www.netility.de

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