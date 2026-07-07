230-Volt-Sauna statt Starkstrom: Der Trend für Eigenheime

WELCON macht Wellness einfacher denn je

Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich für eine Sauna mit 230-Volt-Anschluss. Ohne aufwendige Starkstrominstallation lassen sich moderne Saunen heute nahezu überall realisieren – im Garten, im Keller oder im Haus. WELCON EUROPE GmbH & Co. KG reagiert auf diesen Trend mit einer breiten Auswahl hochwertiger Indoor- und Outdoor-Saunen für den normalen Haushaltsstrom.

Der Wunsch nach mehr Entspannung im eigenen Zuhause wächst seit Jahren. Gleichzeitig legen viele Bauherren und Modernisierer Wert auf unkomplizierte Lösungen, die ohne umfangreiche Elektroinstallationen auskommen. Genau hier setzt die neue Generation der Sauna 230 Volt an.

Während klassische Saunen häufig einen Starkstromanschluss erfordern, lassen sich viele moderne Modelle direkt an einer herkömmlichen 230-Volt-Steckdose betreiben. Dadurch sinken sowohl die Installationskosten als auch der Planungsaufwand erheblich.

Sauna für Zuhause – einfacher als viele denken

Eine eigene Sauna gehört längst nicht mehr ausschließlich zur Ausstattung luxuriöser Wellnessbereiche. Dank kompakter Bauweise und energieeffizienter Technik finden Saunen heute auch in Einfamilienhäusern, Ferienhäusern und kleinen Gärten ihren Platz.

Besonders gefragt sind Modelle, die bereits mit einem 230-Volt-Saunaofen ausgestattet sind und ohne zusätzliche Starkstromleitungen betrieben werden können. Für viele Eigentümer bedeutet dies eine deutlich schnellere und kostengünstigere Umsetzung des Traums von der privaten Wellnessoase.

Gartensauna wird zum Mittelpunkt des Gartens

Auch die Gartensauna erfreut sich wachsender Beliebtheit. Sie verbindet Erholung mit Naturerlebnis und schafft einen exklusiven Rückzugsort direkt auf dem eigenen Grundstück.

Moderne Gartensaunen überzeugen heute nicht nur durch ihre hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch ihre einfache Montage und den komfortablen Betrieb über eine normale Haushaltssteckdose. Damit wird Wellness im eigenen Garten für viele Menschen erstmals wirtschaftlich und technisch realisierbar.

Sauna 230 Volt bietet hohe Flexibilität

Eine Sauna 230 Volt eignet sich besonders für private Haushalte, in denen kein Starkstromanschluss vorhanden ist oder nachgerüstet werden soll. Der Anschluss erfolgt unkompliziert über das bestehende Stromnetz, wodurch zusätzliche Installationsarbeiten häufig entfallen.

Je nach Modell werden dennoch Temperaturen von über 90 Grad Celsius erreicht – ideale Voraussetzungen für ein klassisches Saunaerlebnis.

WELCON setzt auf Qualität und einfache Installation

Mit seinen Indoor- und Outdoor-Saunen bietet die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG Lösungen für unterschiedliche Platzverhältnisse und Ansprüche. Die Modelle verbinden hochwertige Materialien, moderne Technik und eine benutzerfreundliche Installation.

„Viele Interessenten sind überrascht, dass eine hochwertige Sauna heute nicht zwangsläufig einen Starkstromanschluss benötigt“, erklärt Stefan Iburg, Geschäftsführer der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG. „Die hohe Nachfrage nach unseren 230-Volt-Modellen zeigt, dass einfache und komfortable Lösungen immer wichtiger werden.“

Mit der Kombination aus hochwertiger Verarbeitung, effizienter Technik und unkompliziertem Anschluss trägt WELCON dazu bei, dass der Wunsch nach einer eigenen Sauna oder Gartensauna für immer mehr Menschen Realität wird.

Über WELCON EUROPE GmbH & Co. KG

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Anbietern hochwertiger Wellness- und Wohnprodukte. Zum Sortiment gehören unter anderem Saunen, Infrarotkabinen, Massagesessel, Boxspringbetten und Kamine. Das Unternehmen entwickelt Lösungen, die Komfort, Qualität und modernes Design miteinander verbinden und europaweit vertrieben werden.

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Frau Eve Lewandowski

Kampstr. 14

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Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

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