WELCON stellt das ROCKSTAR® Boxspringbett vollständig auf 7-Zonen-Matratzen um

Das Erfolgsmodell ROCKSTAR® ist auf Boxspringbettenshop24.de ab sofort ausschließlich mit hochwertigen 7-Zonen-Taschenfederkernmatratzen erhältlich.

Hildesheim, Juli 2026 – Die WELCON Europe GmbH & Co. KG entwickelt ihr erfolgreiches ROCKSTAR® Boxspringbett konsequent weiter. Ab sofort werden alle ROCKSTAR® Boxspringbetten auf www.boxspringbettenshop24.de serienmäßig mit einer modernen 7-Zonen-Taschenfederkernmatratze ausgeliefert. Damit profitieren Kunden künftig ohne Aufpreis von einer noch besseren ergonomischen Körperanpassung, einer optimierten Druckentlastung und einem spürbar höheren Schlafkomfort.

Mit der Umstellung reagiert WELCON auf die steigende Nachfrage nach ergonomischen Schlafsystemen. Während hochwertige Boxspringbetten bereits durch ihren mehrschichtigen Aufbau überzeugen, sorgt die neue 7-Zonen-Technologie dafür, dass jede Körperregion individuell unterstützt wird. Kopf, Schultern, Rücken, Lendenwirbelsäule, Becken, Oberschenkel und Beine erhalten exakt die Unterstützung, die für eine anatomisch korrekte Liegeposition erforderlich ist.

Optimale Unterstützung für jede Schlafposition

Die neue 7-Zonen-Matratze wurde speziell dafür entwickelt, den Körper unabhängig von der Schlafposition optimal zu lagern. Besonders Seitenschläfer profitieren davon, dass Schulter und Becken tiefer einsinken können, während die Wirbelsäule gerade ausgerichtet bleibt. Rückenschläfer erhalten eine stabile Unterstützung im Lendenbereich und Bauchschläfer profitieren von einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung.

Durch diese ergonomische Anpassung werden Druckpunkte reduziert, die Muskulatur kann besser entspannen und die Bandscheiben werden während der Nacht entlastet. Das Ergebnis ist ein ruhigerer Schlaf und ein erholteres Aufwachen.

Hochwertige Taschenfederkern-Technologie

Die neue 7-Zonen-Matratze kombiniert die bewährte WELCON Qualität mit modernster Federkerntechnik. Freistehende Tonnentaschenfedern reagieren punktgenau auf jede Bewegung des Körpers und sorgen für eine ausgezeichnete Punktelastizität. Gleichzeitig bleibt die hervorragende Luftzirkulation erhalten, wodurch ein angenehm trockenes und hygienisches Schlafklima entsteht.

Die Matratzen verfügen über:

ergonomische 7-Zonen-Körperanpassung

hochwertige Tonnentaschenfedern mit hoher Punktelastizität

optimale Unterstützung der Wirbelsäule

hervorragende Druckentlastung

ausgezeichnete Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung

hohe Langlebigkeit durch hochwertige Materialien

verschiedene Härtegrade für individuelle Bedürfnisse

Serienmäßig mehr Ergonomie ohne Mehrpreis

„Unser Anspruch ist es, unseren Kunden nicht nur luxuriöse Boxspringbetten anzubieten, sondern auch modernste Schlaftechnologie. Die serienmäßige Umstellung auf 7-Zonen-Matratzen ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Schlafkomfort unserer ROCKSTAR® Boxspringbetten kontinuierlich zu verbessern“, erklärt die Geschäftsführung der WELCON Europe GmbH & Co. KG.

Die neuen Matratzen ergänzen das bewährte ROCKSTAR® Schlafsystem ideal. In Verbindung mit dem hochwertigen Boxspring-Unterbau, individuell wählbaren Toppern sowie den zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten entsteht ein Schlafsystem, das höchsten ergonomischen Ansprüchen gerecht wird. Das ROCKSTAR® Boxspringbett kann weiterhin individuell hinsichtlich Größe, Stoff, Farbe, Kopfteil, Härtegrad, Bettkasten, elektrischer Verstellung und weiterer Ausstattungsmerkmale konfiguriert werden. Zudem ermöglicht der neue Online-Konfigurator eine fotorealistische Visualisierung des individuell gestalteten Bettes bereits während der Planung.

Über WELCON Europe GmbH & Co. KG

Die WELCON Europe GmbH & Co. KG gehört zu den führenden deutschen Anbietern hochwertiger Boxspringbetten, Massagesessel und Wellnessprodukte. Mit den individuell konfigurierbaren ROCKSTAR® Boxspringbetten setzt das Unternehmen seit Jahren Maßstäbe in den Bereichen Schlafkomfort, Ergonomie, Design und Qualität. Durch kontinuierliche Produktentwicklungen und innovative Technologien verfolgt WELCON das Ziel, erholsamen Schlaf auf höchstem Niveau für jeden Kunden individuell erlebbar zu machen.

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Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

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email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

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