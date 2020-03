Barbara Bartl erzählt in „Von Zauber, Mut und Glück“ von Königen und Prinzessinnen, von Zwergen, Tieren und Naturwesen.

Ein König lebt in seinem wunderschönen Schloss und ist normalerweise zufrieden, doch eines Tages spürt er eine tiefe Traurigkeit in seinem Herzen. Trübe Zeiten wurden zu seinen stetigen Begleitern, bis die 12 Monate, die im Land des Königs lebten, von seinem Leid hörten und sich dazu entschieden, etwas zu unternehmen. Im zweiten Märchen in der neuen Sammlung von Barbara Bartl geht es um die verhexte Prinzessin Leila, die wegen einer bösen Hexe ihre Stimme verliert. Im dritten Märchen lernen die Leser ein trauriges Zwergenkind kennen. Daraufhin reisen die Leser in das wunderbarste und edelste Reich im ganzen Orient. Den Abschluss bildet ein Märchen, in dem ein böser Zauber über der Welt liegt und deswegen alle Menschen traurig sind.

Das magische Buch „Von Zauber, Mut und Glück“ von Barbara Bartl führt Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf unterhaltsame Weise in eine Welt der Gefahren, des Mutes, des Sieges, der Traurigkeit und der Freude, der Befreiung und des Glücks. Es handelt von Hoffnung und Heilung und spiegelt Situationen aus dem Leben wider. So ermöglicht es den kleinen und großen Menschenkindern Lösungen für die Probleme und Situationen im eigenen Leben zu finden.

„Von Zauber, Mut und Glück“ von Barbara Bartl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9626-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

