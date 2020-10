Ein blindes Mädchen muss sich in Heidi Stehbach-Braunreuthers „Mary Engels – Dunkelheit hinterm Glanz des schönen Scheins“ einer Herausforderung stellen.

Mary ist nach einem schrecklichen Turnumfall blind, aber lässt sich nicht davon abhalten, ihr Leben mit ihren Freunden zu genießen. Sie nutzt oft ihre Hände, um zu erfühlen, wie die Welt um sie herum aussieht. Sie weiß allerdings nicht, dass sie in den Augen anderer Menschen eine wahre Schönheit mit ihren langen, blonden Haaren ist. Als sie mit Moritz in einer Eisdiele jede Menge Spaß hat, wird sie bereits von einem fremden Mann beobachtet. Mary lebt ihr Leben wie normal weiter, doch bald ist das Beobachten für den Fremden nicht mehr genug. Warum jedoch kommt Mary die Stimme des Mannes bekannt vor? Wer ist der Fremde und warum lässt er sie nicht in Ruhe? Mary und ihre Clique stoßen auf Ungereimtheiten, die nach Mayenfeld führen. Schafft es Mary mit Hilfe ihrer Freunde und ihrer Familie das Geheimnis zu lüften?

Der Roman „Mary Engels – Dunkelheit hinterm Glanz des schönen Scheins“ war lange Zeit ein Traum der im Jahr 1972 geborenen Autorin Heidi Stehbach-Braunreuther. Der Roman spiegelt zudem auch einen anderen Traum der Autorin wieder: Sie hofft auf eine inklusive Gesellschaft, in der Herkunft, Aussehen, Orientierung und Behinderungen keine Rolle mehr spielen und nicht zu Benachteiligungen führen. Auch die Leser werden durch den Roman dazu angeregt von einer Gesellschaft, die über den Tellerrand schaut und vor Recht und Unrecht nicht wegschaut, zu träumen und ihr eigenes Leben unter die Lupe zu nehmen.

„Mary Engels – Dunkelheit hinterm Glanz des schönen Scheins“ von Heidi Stehbach-Braunreuther ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00908-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

