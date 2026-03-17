Der Charité-Professor Prof. Karl Hecht prägte die wissenschaftliche Forschung zum Klinoptilolith-Zeolith und auch zum heutigen Wirkstoff PMA-Zeolith entscheidend.

Der Berliner Neurophysiologe und Charité-Professor Prof. Dr. Karl Hecht gilt vielen Experten als einer der wichtigsten Wegbereiter der wissenschaftlichen Forschung zum Klinoptilolith-Zeolith. Das unabhängige Informationsportal ZEOLITH WISSEN hat nun ein ausführliches Portrait über den Mediziner veröffentlicht und würdigt damit einen außergewöhnlichen Wissenschaftler, der über Jahrzehnte hinweg entscheidende Impulse für die Forschung zum Zeolith sowie für Prävention und Umweltmedizin setzte.

Hecht, der 2022 im hohen Alter von 98 Jahren verstarb, beschäftigte sich zeitlebens mit den biologischen Grundlagen von Stress, Schlaf, Chronobiologie und Umweltfaktoren. In seiner späteren wissenschaftlichen Phase wandte er sich verstärkt der Frage zu, welche Rolle natürliche Mineralien wie der Klinoptilolith-Zeolith für biologische Regulationssysteme spielen können. Seine Bücher, wissenschaftlichen Arbeiten und Vorträge machten das vulkanische Naturmineral erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Prof. Karl Hecht: Ein Wissenschaftler der Charité mit frühem Blick auf Prävention

Der Mediziner Karl Hecht war Professor für experimentelle und klinische pathologische Physiologie an der Charité. Seine Forschung zur Stressphysiologie, Chronobiologie und Schlafmedizin gilt bis heute als wegweisend. Schon früh beschäftigte er sich mit der Frage, wie Umweltfaktoren, Lebensstil und biologische Rhythmen die Gesundheit beeinflussen. Damit gehörte er zu den frühen Vertretern einer präventionsorientierten Medizin – lange bevor Begriffe wie „Longevity“ oder „Well Aging“ in der wissenschaftlichen Diskussion verbreitet waren.

Nach seiner Emeritierung begann für Hecht eine zweite wissenschaftliche Phase, in der er sich intensiv mit dem siliziumhaltigen Vulkanmineral Klinoptilolith-Zeolith beschäftigte. Besonders faszinierte ihn die mikroporöse Kristallstruktur des Minerals, die Ionenaustausch- und Adsorptionsprozesse ermöglicht.

ZEOLITH WISSEN: Wissenschaftliche Informationen rund um den Zeolith

Das Informationsportal ZEOLITH WISSEN widmet sich der wissenschaftlichen Aufbereitung von Studien und Hintergrundwissen rund um den Klinoptilolith-Zeolith sowie angrenzende Themen wie Mikrobiomforschung und Prävention.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der Studienlage zum sogenannten PMA-Zeolith des Forschungs- und Entwicklungsunternehmens PANACEO. PMA steht für „patentierte Mikro-Aktivierung“ – ein spezielles Verfahren, das den natürlichen Klinoptilolith für den physiologischen Einsatz optimiert. Da nahezu alle klinischen Untersuchungen zum Zeolith auf diese spezielle Form des Minerals zurückgehen, weist das Portal darauf hin, dass entsprechende Studienergebnisse nicht auf andere Zeolith-Produkte übertragbar sind, was auch Prof. Hecht so sah.

Karl Hechts Vision: Aktive Prävention statt Millionen chronisch kranker Menschen

Doch Hecht war natürlich nicht nur Zeolith-Forscher, sondern sein Werk umspannt zahlreiche, ineinandergreifende Forschungsfelder. So war der Wissenschaftler vor allem davon überzeugt, dass Gesundheit nicht allein durch Medikamente und die Bekämpfung von Symptomen entsteht, sondern vor allem durch die eigenen biologische Regulationssysteme des menschlichen Körpers, die wir aktiv unterstützen können. Prävention, Umweltbewusstsein und ein gesunder Lebensstil standen für ihn im Mittelpunkt moderner Medizin.

In diesem Zusammenhang sah er im Klinoptilolith-Zeolith eine probate unterstützende Maßnahme zur Entlastung des Organismus – insbesondere angesichts zunehmender Umweltbelastungen durch Schadstoffe und industrielle Rückstände, die vor allem den Darm und die Leber belasten. Seine oft zitierte Botschaft war dabei ebenso einfach wie grundlegend: Der Zeolith könne als natürlicher Bestandteil einer präventionsorientierten Lebensweise für die Menschen zu so etwas werden wie ein „tägliches Brot“ der Gesundheitsvorsorge.

Mit seinem umfangreichen wissenschaftlichen Werk, zahlreichen Büchern und seiner Aufklärungsarbeit hat Karl Hecht maßgeblich dazu beigetragen, dass die Forschung zum Zeolith heute weltweit intensiv weitergeführt wird.

Das Portrait über Prof. Karl Hecht ist auf dem Informationsportal ZEOLITH WISSEN zu lesen:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/wissenschaft/prof-dr-karl-hecht-zeolith-vermaechtnis

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

Österreich

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Über ZEOLITH WISSEN

ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.