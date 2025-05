Sachbuch Invasive Tiere – gebietsfremde und rückkehrende Tierarten wandern in Deutschland ein!

Ein Sachbuchprojekt u.a. zu invasiven Tieren – gebietsfremde und rückkehrende Tierarten wandern in Deutschland ein!

Meldungen zu invasiven Tieren gibt es immer häufiger zu lesen. Über ein Sachbuch invasive Tiere informiert auch die Homepage von Dr. sc. Harald Hildebrandt, einem früheren Berliner Agrarwissenschaftler, der sich zuletzt dem Thema invasive Tierarten zugewendet hat.

Kaum zu glauben: Allein in den Vereinigten Staaten von Amerika sind etwa 50.000 nicht-einheimische Arten eingeschleppt worden und haben sich etabliert. Darunter: Europäische Schweine, Stare & Spatzen, asiatische Riesenschlangen & Insekten, südamerikanische Echsen & Ameisen sowie diverse Affenarten!

Aber schon im Jahr 2002 wurden vom National Research Council in den USA Schäden in der Land- und Forstwirtschaft durch invasive Arten auf bis zu 100 Mrd. US $ pro Jahr geschätzt. Für die Jahre 1906-1991 betrug der für 79 invasive Arten in den USA errechnete durchschnittliche jährliche Schaden 97 Mrd. $, und in einem .worstcase“-Szenario wurden für 15 weitere wichtige „Exoten“ zukünftig bis zu 134 Mrd. US $ mögliche durchschnittliche jährliche Schäden geschätzt.

Und in Kolumbien gibt es eine freilebende Population von Nilpferden, die das dortige Ökosystem drcheinander bringt und aus und aus Australien und Neuseeeland wir die Gefährdung der einzigartigen heimischen Fauna & Flora durch eingeschleppte invasive Tierarten berichtetet.

In Deutschlands Süden gefährden eingewanderte Insekten die Zuckerrüben-, Kartoffel- und Maisproduktion/ernte – auch Frankreich beklagt invasive Schädlinge der Primärproduktion.

Hingegen sind freilebende Kängurus bei Paris eine Touristenattraktion – ebenso wie Flamingos und Nandus in Deutschland.

Bemerkenswert auch auf der Seite: originäre Rezepte von H. Hildebrandt.

