Innovative Wasseraufbereitungslösungen für Boot- und Hausbootbesitzer aus Berlin

Das Berliner Unternehmen Wasser auf dem Boot hat neue, effiziente und zugleich kostengünstige Wasseraufbereitungsanlagen für Boote und Hausboote entwickelt.

Berlin, 22.12.2025

Das Berliner Unternehmen Wasser auf dem Boot hat neue, effiziente und kostengünstige Wasseraufbereitungsanlagen für Boote und Hausboote entwickelt, die eine zuverlässige und autonome Wasserversorgung auf hohem Qualitätstandard ermöglichen. Der autonome Betrieb eines Bootes oder Hausbootes stellt Bootsbesitzer vor zahlreiche Herausforderungen, von denen die sichere und zuverlässige Trinkwasserversorgung nicht die geringste ist. Dies gilt insbesondere bei längeren Liegezeiten, auf Binnen- und Küstengewässern oder beim Betrieb ohne festen Wasseranschluss. Dem widmet sich das innovative Berliner Unternehmen Wasser auf dem Boot mit Leidenschaft und Expertise.

Wasseraufbereitungslösungen für Boots- und Hausbootbesitzer

„Gesundes und reines Wasser ist für uns eine Selbstverständlichkeit; auf dem Wasser jedoch kann dessen Versorgung zu einer Herausforderung werden“, erklärt Daniel Nitzschke, Geschäftsführer von Wasser auf dem Boot. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat das Unternehmen speziell für Boote und Hausboote neue wasserfilternde Komplettsysteme entwickelt, die auf fortschrittlichen Umkehrosmose-Verfahren, hocheffektiven Vorfiltersystemen und einer leistungsstarken UV-Desinfektion basieren. Der Geschäftsführer bemerkt: „Unsere Wassermacher sind eine zuverlässige Lösung für Bootseigner, die auf der Suche nach einer autonomen Wasserversorgung sind – auf dem Wasser oder an Land.“

Ein neues Zeitalter der Wasserfilterung auf Booten und Hausbooten

Das neue Wasserfilterkomplettsystem ist so konzipiert, dass es sowohl in sehr großen Booten als auch in kleineren Hausbooten eingesetzt werden kann. Die Systeme sind für den Plug-and-Play-Betrieb konzipiert und ermöglichen bei Bedarf sogar einen tanklosen Betrieb. Sie können ohne großen Aufwand installiert und gemeinsam mit dem bestehenden wasserführenden System des Bootes genutzt werden. „Der effiziente und kompakte Aufbau unserer Filtersysteme ermöglicht eine beharrliche, hohe Trinkwasserqualität“, versichert Daniel Nitzschke. Damit bieten sie eine technisch zuverlässige, wirtschaftliche und alltagstaugliche Lösung zur Wasseraufbereitung an Bord, die dazu beiträgt, das Leben von Boots- und Hausbootbesitzern signifikant zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.

Als Anbieter für Wasseraufbereitungsanlagen in Berlin, speziell im Bereich der Wassermacher für Boote und Hausboote, entwickeln wir effiziente, platzsparende und kostengünstige Wasseraufbereitungsanlagen. Unsere fortschrittlichen Umkehrosmose-Verfahren, hocheffektiven Vorfiltersysteme und starke UV-Desinfektion machen unsere Wassermacher zu einer verlässlichen Lösung für eine autonome Wasserversorgung auf dem Wasser oder an Land. Mit Firmensitz in der pulsierenden Hauptstadt Berlin, garantieren wir die Lieferung und Installation unserer Systeme nicht nur in Deutschland, sondern auch international.

