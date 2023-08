Innovations-Distributor Quinta schließt sich mit italienischen Hersteller Witty Power zusammen

Die völlig neuartige Akku Schoner Technologie ASO von Witty ist jetzt in der DACH Region über Quinta verfügbar.

Jena/Bolzano, 24. August 2023- Die Quinta GmbH hat eine strategische Partnerschaft mit Witty Srl, einem neuen Anbieter in der Batterietechnologie aus Italien, bekannt gegeben, die die Branche „elektrisieren“ wird. Diese Zusammenarbeit verspricht, hochmoderne Energielösungen in den Markt zu bringen und die wachsende Nachfrage nach Akku und Batterie Schonern in der DACH Region zu befriedigen.

Die in Geräten wie Handys enthaltenen Lithium-Batterien haben einen natürlichen Lebenszyklus, der durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann. Einer davon ist das nächtliche – oder generell lange – Aufladen, das im Durchschnitt 8 Stunden pro Nacht dauert und die Kapazität der Lithium-Ionen-Zellen negativ beeinflusst. Mit der patentierten ASO (Automatic Shut Off)-Technologie von Witty wird das Aufladen revolutioniert. Das Ergebnis: eine längere Lebenslaufzeit der Akkus.

„Wir freuen uns sehr, diese strategische Partnerschaft mit Witty einzugehen“, sagt Matthias Pohl, Sales Director bei Quinta GmbH. „Ihre technologischen Fähigkeiten und das damit verbundene Engagement für die Umwelt passen nahtlos zu unserer Mission, unseren Kunden erstklassige Produkte zu liefern. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur unser Produktportfolio, sondern verbessert auch unsere Fähigkeit, die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Batterielösungen im Rahmen der Green IT zu befriedigen.“

„Wir freuen uns, diese Reise gemeinsam mit Quinta anzutreten“, kommentierte [Name des Sprechers des italienischen Batterieanbieters]. „Unsere Akku Schoner sind bekannt für ihre Leistung, Zuverlässigkeit und ihr Umweltbewusstsein. Durch die Zusammenarbeit mit Quinta erweitern wir unsere Reichweite in der Region und stellen sicher, dass mehr Kunden von den Vorteilen unserer fortschrittlichen Energielösungen profitieren.“

Die Partnerschaft nutzt die große Reichweite und Marktexpertise von Quinta in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um die Witty Power Produkte in der Region zu lancieren.

Die Witty Power Akku Schoner sind in verschiedenen Varianten in Kürze in Deutschland, Österreich und der Schweiz über den Distributor Quinta in den entsprechenden Kanälen verfügbar.

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör. #derspezialdistributor

