Grenzenloser Bedarf an Künstlicher Intelligenz im Mittelstand

KI Academy fördert den Mittelstand mit IHK-zertifizierten KI-Kursen. Spezialisiert auf KI-Lotse, KI-Manager, KI-Experte für Geschäftswachstum.

Die Rolle der Künstlichen Intelligenz im deutschen Mittelstand geht weit über einen bloßen Trend hinaus. Sie ist ein entscheidender Faktor für nachhaltiges Wachstum und Innovation. Laut der Nationalen KI-Strategie soll Deutschland zu einem führenden KI-Standort werden, wobei insbesondere der Mittelstand als Rückgrat der Wirtschaft eine Schlüsselrolle einnimmt. Studien des McKinsey Global Institute prognostizieren, dass KI bis 2030 das BIP weltweit um 12 Prozentpunkte und in Deutschland um 13 Prozentpunkte steigern könnte. Zudem wird erwartet, dass KI bis 2023 im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland einen kumulierten Anstieg der Bruttowertschöpfung um 32 Milliarden Euro bewirkt. Diese Zahlen unterstreichen die enormen Chancen, die KI für KMUs bietet, sei es durch cloudbasierte „KI-as-a-Service“-Angebote oder durch die Optimierung von Prozessen und Geschäftsmodellen.

In diesem Kontext positioniert sich die KI Academy als ein zentraler Zulieferer des relevanten Wissens und der notwendigen Fähigkeiten, um diese Potenziale zu erschließen. Mit ihrem umfassenden Kursangebot, das auf die spezifischen Bedürfnisse des Mittelstands zugeschnitten ist, spielt die Academy eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung dieses Wachstums. Die Teilnehmer der KI Academy erlernen nicht nur die theoretischen Grundlagen der KI, sondern auch, wie sie diese Technologien praktisch in ihren Unternehmen einsetzen können, um von den prognostizierten ökonomischen Vorteilen maximal zu profitieren.

KI Academy: Einzigartige Synergie von KI-Wissen und Organisationsentwicklung

In einer Ära, in der Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend den Geschäftserfolg definiert, hebt sich die KI Academy durch eine einzigartige Kombination aus KI-Expertise und Organisationsentwicklung hervor. Gegründet von Olaf Walter und Alexander Gorny, bietet die Academy nicht nur fortschrittliche KI-Kurse, sondern auch eine ganzheitliche Herangehensweise zur Unternehmensentwicklung. Ihre innovative, KI-gestützte Lernplattform fördert aktives Netzwerken und den Austausch innerhalb der Community. Durch den Zugang zu den neuesten KI-Tools und praxisorientierten Lernmethoden ermöglicht die KI Academy den Teilnehmern, aktuelle KI-Technologien direkt anzuwenden und gleichzeitig ihre organisatorischen Fähigkeiten zu stärken.

Kursangebote der KI Academy: „Maßgeschneiderte KI-Kurse für den Mittelstand“

Die KI Academy bietet eine Reihe von Kursen, die speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstands zugeschnitten sind. Der Kurs „KI-Lotse“ konzentriert sich auf die Entdeckung des Innovationspotenzials der KI für Unternehmen. Der „KI-Manager“ richtet sich an Führungskräfte, die KI-Systeme in ihr Unternehmen integrieren möchten. Und der „KI-Experte“ ist für jene gedacht, die tiefer in die individuelle Entwicklung von KI-Lösungen einsteigen wollen. Alle Kurse sind IHK-zertifiziert und stellen sicher, dass die Teilnehmer praxisrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Zukunftsvision und Ausblick: „Die KI Academy als Unterstützer und Wegbereiter im KI-Zeitalter“

Die KI Academy versteht sich als Unterstützer und Wegbereiter für Unternehmen im Mittelstand, die in die Welt der Künstlichen Intelligenz eintreten möchten. Mit neuen Kursangeboten, wie Einsteigerkursen zu OpenAI GPTs und ChatGPT, zielt die Academy darauf ab, praxisnahes und aktuelles Wissen über generative KI zu vermitteln. Der Campus bietet Zugang zu den neuesten KI-Modellen und ermöglicht ein intensives Lernen. Zudem stärkt die lebendige Community-Plattform der Academy das Netzwerken und den Austausch, um eine fruchtbare Zusammenarbeit und kontinuierliche Innovation im KI-Bereich zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://ki.academy/ki-fuer-kmus/

Über die KI Academy

Die KI Academy, gegründet von Olaf Walter und Alexander Gorny, ist eine führende Bildungseinrichtung, die sich auf Künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Mit einer Vielzahl von IHK-zertifizierten Kursen und Workshops unterstützt sie Unternehmen und Einzelpersonen dabei, KI effektiv in ihre Geschäfts- und Arbeitsprozesse zu integrieren. Die Academy zeichnet sich durch ihre praxisnahe Ausbildung und eine starke Community-Plattform für den Austausch und die Vernetzung aus. Ihr Ziel ist es, den Mittelstand durch Bildung und Vernetzung für die digitale Zukunft zu rüsten.

Kontakt: info@ki.academy |

https://ki.academy

https://shorturl.at/xBHV3

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KI Academy

Herr Alexander Gorny

Mendelstr 3

13187 Berlin

Deutschland

fon ..: +4915143835702

web ..: https://ki.academy

email : alexander@ki.academy

Über die KI Academy

Die KI Academy, gegründet von Olaf Walter und Alexander Gorny, ist eine führende Bildungseinrichtung, die sich auf Künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Mit einer Vielzahl von IHK-zertifizierten Kursen und Workshops unterstützt sie Unternehmen und Einzelpersonen dabei, KI effektiv in ihre Geschäfts- und Arbeitsprozesse zu integrieren. Die Academy zeichnet sich durch ihre praxisnahe Ausbildung und eine starke Community-Plattform für den Austausch und die Vernetzung aus. Ihr Ziel ist es, den Mittelstand durch Bildung und Vernetzung für die digitale Zukunft zu rüsten.

Kontakt: info@ki.academy | https://ki.academy

Pressekontakt:

KI Acdemy

Herr Alexander Gorny

Mendelstr. 3

13187 Berlin

fon ..: +4915143835702

email : info@ki.academy

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.