Schönheitschirurgen in Linz-Oberösterreich – https://www.drpaul.at/ – Fachärzte für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Manche Ordinationen verkaufen Eingriffe. Die Ordination Dr. Paul in Linz-Oberösterreich (OÖ) verfolgt einen anderen Ansatz. Wer die Website der Linzer Gemeinschaftspraxis besucht, begegnet einem Satz, der zugleich Programm und Versprechen ist: „Schönheit ist keine Hülle, sondern ein Gefühl. Es kommt von innen heraus, strahlt, ist echt.“ Dieser Satz ist weit mehr als ein Marketingslogan – er bildet das Fundament einer Haltung, die sich durch jede Beratung, jede Behandlung und jede Nachsorge zieht. In einer Branche, die oft von Idealbildern und standardisierten Versprechen geprägt ist, setzt Dr. Paul bewusst einen anderen Akzent: Nicht das eine Ideal steht im Mittelpunkt, sondern die vielseitigen Formen und Ausprägungen von Schönheit, die jeder Mensch in sich trägt. „Das eine Ideal gibt es bei uns nicht“, heißt es auf der Website, und genau darin liegt der Kern der Philosophie dieser Ordination. Es geht um das Wohlfühlen, um das Körperbewusstsein, um das Echte – um jene Qualitäten also, die sich nicht in Zentimetern oder Proportionen messen lassen, sondern die spürbar sind.

Getragen wird diese Philosophie von zwei Fachärzten, die gemeinsam mehr sind als die Summe ihrer Teile: Dr. Paul Sihorsch und Dr. Paul Schlagnitweit. Beide tragen den geschützten Facharzttitel für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie – jene Qualifikation, die in Österreich eine umfassende, strukturierte und langjährige chirurgische Ausbildung voraussetzt und weit über die rein ästhetische Chirurgie hinausreicht. Rekonstruktive Chirurgie, Handchirurgie, Verbrennungschirurgie und Mikrochirurgie gehören ebenso dazu wie die ästhetischen Eingriffe, für die die Ordination bekannt ist. Genau diese Breite ist es, die die beiden Chirurgen auszeichnet und die Sicherheit ihrer Patienten begründet. Die Gemeinschaftspraxis ist dabei mehr als ein bloßer Zusammenschluss zweier Fachärzte: Sie verkörpert ein Vier-Augen-Prinzip im besten Sinne. Zwei erfahrene Chirurgen planen gemeinsam, kontrollieren sich gegenseitig, bündeln ihre Expertise und arbeiten bei komplexen Operationen Hand in Hand. Für Patienten bedeutet das eine doppelte Absicherung – medizinisch und menschlich zugleich.

Was die Ordination Dr. Paul von vielen anderen unterscheidet, ist eine Haltung, die auf der Website in einem einzigen Satz auf den Punkt gebracht wird: „Auch wenn viele Schönheitseingriffe längst in den Beauty-Alltag eingezogen sind, machen wir daraus keine Routine.“ In einer Zeit, in der ästhetische Eingriffe zunehmend als Selbstverständlichkeit behandelt werden, ist diese Aussage bemerkenswert. Bei Dr. Paul bleibt jeder Eingriff ein individueller medizinischer Akt – keine Fließbandarbeit, kein Standardverfahren von der Stange, sondern eine Behandlung, die auf die Anatomie, die Wünsche und die Lebenssituation des einzelnen Menschen abgestimmt ist. Diese Haltung zeigt sich auch im technologischen Anspruch der Ordination. „Wir arbeiten auf höchstem medizinischem Niveau. Das bedeutet: modernste Methoden sowie Operationstechniken und damit auch verkürzte Regenerationszeiten“, heißt es auf der Website. Moderne Technologien wie die Vaser®-Liposuktion, die besonders gewebeschonend arbeitet und kürzere Erholungszeiten ermöglicht, sind Ausdruck dieses Anspruchs – sie stehen für den Willen, medizinische Qualität und patientenfreundliche Lösungen miteinander zu verbinden.

– Brustchirurgie: Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Korrektureingriffe, Kapselfibrose-Behandlung

– Körperformung: Fettabsaugung (Liposuktion), Bauchstraffung, Oberarm- und Oberschenkelstraffung, Mommy Makeover

– Spezielle Körperchirurgie: Gynäkomastie-Operation, Lipödem-Chirurgie, Intimchirurgie, geschlechtsangleichende Operationen

– Gesichtschirurgie: Lidstraffung, Facelift, Halsstraffung

– Minimal-invasive Ästhetik: Botulinumtoxin, Hyaluronsäure-Filler, Biostimulatoren, Skinbooster, Fadenlifting, Fettwegspritze, Microneedling mit PRP

– Dermatologische Chirurgie: Entfernung von Muttermalen, Lipomen, Atheromen und Hauttumoren mit histologischer Untersuchung

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Weiterführende Quellenhinweise:

https://firmen-blog.com/plastischer-chirurg-in-linz-schoenheitschirurgen-ooe/

https://geo4biz.wordpress.com/2026/09/10/schonheitschirurgie-plastischen-chirurgie-linz/

https://drpaul.at/gesicht/facelift

https://drpaul.at/brust

https://www.docfinder.at/plastischer-chirurg/4020-linz/dr-paul-schlagnitweit

https://www.docfinder.at/plastischer-chirurg/4020-linz/dr-paul-sihorsch/bewertungen

https://drpaul.at/gesicht/lidstraffung

https://drpaul.at/koerper/bauchstraffung

https://drpaul.at/brust

https://drpaul.at/brust/brustverkleinerung

https://drpaul.at/brust/brustvergroesserung

https://branchennews.cc/brustspezialist-linz/

https://innovation-austria.at/brustchirurgie-linz-ooe/

https://drpaul.at/koerper/bauchstraffung

https://drpaul.at/koerper/fettabsaugung

https://drpaul.at/brust/brustverkleinerung

https://schoenheitschirurglinz.com/gesichtschirurgie/

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https://schoenheitschirurglinz.com/koerperchirurgie/

https://drpaul.at/

https://www.connektar.de/informationen-medien/plastischer-chirurg-in-oberoesterreich-in-linz-https-www-drpaul-at-schoenheitschirurg-170974

https://drpaul.at/termin

https://drpaul.at/team

https://drpaul.at/gesicht

https://www.drsihorsch.com/Startseite/

https://drpaul.at/gesicht/minimal-invasive-behandlungen

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https://innovation-austria.at/brustchirurgie-linz-ooe/

https://geo4biz.wordpress.com/2026/10/12/brustspezialist-in-linz-der-grose-ratgeber-zur-brustchirurgie-in-oberosterreich/

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„Schönheitschirurg Linz-Oberösterreich / Brustchirurg – Dr. Paul ist eine Ordination für rekonstruktive, ästhetische und plastische Chirurgie in 4020 Linz. Das Team rund um Dr. Paul Sihorsch und Dr. Paul Schlagnitweit bietet Behandlungen in den Bereichen Brust, Körper und Gesicht an. Zu den auf der Website genannten Leistungen zählen unter anderem Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Bruststraffung, Fettabsaugung, Bauchstraffung, Gynäkomastie, Lipödem, Intimchirurgie, Lidstraffung, Facelift, minimal-invasive Behandlungen, Botox in Linz und die Behandlung von Hautveränderungen. Laut Website stehen umfassende Beratung, moderne Methoden, Sicherheit, hochqualifizierte Ergebnisse und persönliche Begleitung im Mittelpunkt.“

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Dr. Paul – Sihorsch und Schlagnitweit – www.drpaul.at

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