Aktuelle Forschung: Mikrobiom ist auf intakte Darmbarriere angewiesen – PMA-Zeolith als erster Ansatz

Neueste Studien zeigen: Ohne intakte Darmbarriere kein stabiles Mikrobiom. Wie Schwermetalle, Toxine und Umweltgifte die Darmbarriere schwächen – und was der Wirkstoff PMA-Zeolith damit zu tun hat.

Über die letzten Jahre hinweg galt das Mikrobiom als Schlüssel zur Gesundheit. Milliarden von Bakterien im Darm (zudem im Mund, im Lymphsystem etc.), so die verbreitete Annahme, entscheiden über unsere Verdauung, unser Immunsystem, unseren Stoffwechsel und sogar unsere mentale Verfassung. Doch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeichnen ein neues Bild: Nicht das Mikrobiom steht am Anfang – sondern die Darmbarriere.

Immer mehr Studien zeigen, dass eine intakte Darmbarriere die Voraussetzung für ein stabiles Mikrobiom ist. Wird sie geschwächt, können Schadstoffe, bakterielle Bestandteile und Umweltgifte in den gesamten Körper gelangen und dort sogenannte „stille Entzündungen“ (silent inflammation) auslösen, die wiederum mit dem Entstehen zahlreicher chronischer Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Hinzu kommt, dass Darmbakterien sich auf einer gestörten Darmbarriere nicht ansiedeln können, Prä- und Probiotika also regelrecht verpuffen.

Was ist die „Darmbarriere“ überhaupt? Sie ist das bislang unterschätzte Schutzsystem unseres Körpers

Noch ist das System „Darmbarriere“ in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Wer bei diesem Begriff zunächst an die Darmwand denkt, hat zwar Recht – jedoch nur teilweise. Denn die Darmbarriere ist weit mehr als eine einfache Wand: Sie besteht aus mehreren Schichten, darunter eine schützende Schleimschicht, spezialisierte Zellen und fein regulierte Verbindungsstrukturen, die wie ein intelligenter Filter funktionieren. Die Aufgabe der Darmbarriere ist es, Nährstoffe gezielt in den Körper zu lassen und gleichzeitig Schadstoffe, Keime und Toxine abzuwehren. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Das Immunsystem ist integraler Bestandteil der Darmbarriere, sitzt also nicht – wie oft vereinfacht angenommen – im Darminnenraum.

Hier liegt der entscheidende Punkt, den die Wissenschaft jetzt verstärkt untersucht: Wird dieser Schutzwall mit all seinen verschiedenen Mechanismen geschwächt, fehlt dem gesamten System die Grundlage. Das Mikrobiom gerät aus dem Gleichgewicht, entzündliche Prozesse nehmen zu – und selbst gut gemeinte Maßnahmen wie Probiotika greifen oft zu kurz, weil ihnen die biologische Basis fehlt, auf der sie wirken können.

Warum trotz gesunder Ernährung und Probiotika viele Menschen ihre Darmgesundheit nicht verbessern können

Trotz deutlich wachsendem Gesundheitsbewusstsein kämpfen Millionen Menschen mit Beschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Unverträglichkeiten. Das Reizdarmsyndrom betrifft aktuellen Meta-Analysen zufolge mittlerweile rund 14 Prozent der Weltbevölkerung – und zwar mit stark steigender Tendenz. Gleichzeitig gewinnt auch das sogenannte „Leaky Gut“-Syndrom, ein Sammelbegriff für die zahlreichen Symptome, die der Zustand erhöhter Durchlässigkeit der Darmbarriere bei den Betroffenen auslöst, zunehmend an Bedeutung.

Die Wissenschaft liefert hierfür eine neue Erklärung und ergänzt das Gesamtbild Darm und Mikrobiom um ein bislang kaum bekanntes „missing link“: Ohne stabile Darmbarriere fehlt dem Mikrobiom der notwendige „Boden“. Probiotika können dann schlicht nicht dauerhaft wirken, denn sie finden keine Bedingungen, unter denen sie sich ansiedeln können. Neueste Studien zeigen, dass die zugeführten Bakterienstämme bei den Betroffenen schon nach wenigen Tagen oder Wochen gar nicht mehr nachweisbar sind.

Schwermetalle, Umweltgifte und moderne Lebensbedingungen als zentrale Belastungsfaktoren der Darmbarriere

Ein entscheidender, lange unterschätzter Faktor sind Umweltbelastungen, wie langsam, aber sicher immer umfangreicher publiziert wird. Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Quecksilber, Arsen und Nickel, aber auch Aluminium, Pestizide, Mikroplastik oder sogenannte PFAS gelangen täglich in den Körper und treffen dort auf das sensible System Darmbarriere.

Aktuelle Übersichtsarbeiten zeigen, dass diese Stoffe die Struktur der Darmbarriere direkt beeinträchtigen können. Die Folge: Die gestörte, „löchrig“ gewordene Darmbarriere („increased permeability“) ist enger mit dem Entstehen von Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder auch Multipler Sklerose, Stoffwechsel-Krankheiten wie Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie auch Depressionen und generalisierten Angst-Erkrankungen verbunden als bislang gedacht. Das vorgenannte Reizdarm-Syndrom und Leaky Gut-Symptome stellen daher als „Einstiegs-Krankheit“ eine größere Gefahr für die Betroffenen dar als bis vor kurzem bekannt.

Stabilisierung der Darmbarriere: Wirkstoff PMA-Zeolith zunehmend intensiver erforscht

Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Wirkstoff, der ebenfalls in den vergangenen 20 Jahren klinisch intensiv erforscht wurde, auch in der Schulmedizin weiterhin an Aufmerksamkeit: der PMA-Zeolith (PMA steht für „patentierte Mikro-Aktivierung). Dabei handelt es sich um eine speziell aufbereitete Form eines natürlichen Vulkanminerals mit dem etwas sperrigen Namen Klinoptilolith-Zeolith. Der PMA-Zeolith, den man einfach zu Hause in Form von Pulver oder Kapseln kurmäßig anwenden kann, ist in der Lage, Schadstoffe wie Schwermetalle, Aluminium oder auch das Stoffwechselabfallprodukt Ammonium – dies ist die gelöste Form des äußerst giftigen Gases Ammoniak – direkt im Darm zu binden und auszuleiten, ohne direkt in den Stoffwechsel einzugreifen.

Durch diese Entlastung kann sich das Milieu im Darm verändern beziehungsweise regenerieren: Entzündungsprozesse können abklingen, oxidativer Stress wird reduziert und die Darmbarriere erhält die Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der aktuellen Forschung ist dabei: Erst auf dieser Grundlage einer wieder stabilen Darmbarriere kann sich auch ein gesundes Mikrobiom langfristig entwickeln. Bezieht man die Darmbarriere mit ein, können Prä- und Probiotika dann auch wirklich von Nutzen sein.

Paradigmenwechsel in der Darm-Forschung: Erst die Darmbarriere, dann das Mikrobiom

Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse führen zu einem grundlegenden Umdenken: Darmgesundheit beginnt nicht mit Bakterienpräparaten, sondern mit der Stabilität der Darmbarriere. Damit rückt ein bislang wenig beachtetes System ins Zentrum der Aufmerksamkeit – mit weitreichenden Konsequenzen für Prävention, ursächliche und nicht nur Symptom-orientierte Therapie und unser Verständnis von Gesundheit.

ZEOLITH WISSEN, das Informationsportal rund um Zeolith, Mikrobiom, Darmgesundheit und Prävention, hat die neuesten Erkenntnisse aus der internationalen Forschung zusammengetragen und eingeordnet. Der Beitrag „Darmgesundheit und Mikrobiom: Ohne gesunde Darmbarriere geht gar nichts“ samt Links zu den wichtigsten Studien ist hier zu lesen:

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