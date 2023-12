Showkünstler für Weihnachtsfeier zu buchen hat sich gelohnt

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier der Firma entschied man sich dazu, Showkünstler zu buchen. Diesmal war eine Sandmalerei Künstlerin zu Gast, die beeindruckende Unterhaltung und Origami Kunst bot.

Showkünstler begrüßten die Gäste mit Origami Kunst

Hilzingen. Das Jahr neigt sich dem Ende und auch auf der diesjährigen Weihnachtsfeier von Inpotron hat man es sich nicht nehmen lassen Showkünstler zu buchen. Schon zum Empfang im Foyer wurde für weihnachtliche Stimmung auf der Firmenfeier gesorgt, denn gemütliche Lichter und urige Weihnachtsdeko ebneten den Weg in die Halle. Auch hier wurde das Personal von der schönen Dekoration überrascht, die rundherum in der eigentlich nüchternen Mehrzweckhalle für das richtige Ambiente sorgte. Und neben der tollen Ausgestaltung überraschte die Geladenen auf der Weihnachtsfeier der Firma auch eine Showkünstlerin, die eigens für diesen Event gebucht wurde. Denn nicht nur ihr ausladendes, lilafarbenes Kleid war ein Kunstwerk aus Papier, auch die Origami Figuren, die diese Papier Künstlerin in Windeseile für die Zuschauer faltete waren filigrane Kreationen. Sabrina als diesjährige Showkünstlerin für den Firmenevent zu buchen wurde schon in den ersten Minuten mit den freudigen Gesichtern der Belegschaft belohnt. Mehr über diese moderne Form des Origami Faltens kann man unter https://www.blubshow.de/showkuenstler-buchen erfahren. Während Sabrina, die Origami Künstlerin mit Ihrem Papier Kleid durch die Halle von Gast zu Gast ging und Papier zu Blumen, Weihnachtssternen und Engeln faltete, folgten immer mehr Angestellte der Einladung und der Saal füllte sich bis auf den letzten Platz.

Sandmalerei Show brachte leuchtende Augen

Nicht einfach nur ein einzelner Weihnachtsbaum ragte neben der Bühne in die Höhe, die Dekorateure hatten auch hier mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. So wurde ein kleiner Wald angelegt und eine schöne Bank mit Geschenken davor platziert. Und auf der Bühne erschien die Geschäftsleitung auch gleich mit der Begrüßung aller Gäste und dem Ausblick für das kommende Jahr.

Gleich im Anschluss an diese Rede folgte schon das nächste Ereignis auf eben dieser Bühne. Showkünstlerin Sabrina betrat das Podest, nun in einem eleganten, schmalen Kleid um sich selbst bei den Zuschauern vorzustellen. Denn als Rahmenprogramm für diese Firmen Weihnachtsfeier hatte das Unternehmen noch einen weiteren Showact der Künstlerin buchen können. Ihre Vielseitigkeit bewies Sabrina dem Publikum mit einer Sandmalerei Show, die sie speziell für diese Veranstaltung vorbereitet hatte. Dazu benötigte die Show Künstlerin einen beleuchteten Tisch mit einer Kamera darüber, welcher bereits in Szene gesetzt auf Sie wartete. Auf der Tischplatte malte Sabrina dann mit feinem Sand Formen und Linien, die sich durch den Kontrast des Tischlichtes zu Bildern entfalteten. Dadurch konnte die gebuchte Showkünstlerin ganze Geschichten visualisieren und auch speziell für diese Firmenfeier kreieren. Informieren Sie sich einfach unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-weihnachtsfeier um einen guten Eindruck dieser Art von Showeinlage zu erhalten und zu erfahren, wie man die Showkünstler buchen kann. Am Ende des Showprogramms entstand sogar das Logo des Unternehmens in Sand gemalt.

Nach dieser grandiosen Showeinlage gab es viel Applaus. Anschließend sorgte ein üppiges Büffet für das kulinarische Wohl der Gäste. Diese genossen die verschiedensten Speisen, während ausreichend Zeit blieb für den Austausch und Gespräche zwischen der Belegschaft.

Showkünstler verbreitete tolle weihnachtliche Atmosphäre

Als sich der Ansturm auf das Büffet gelegt hatte und sich alle wieder an den Tischen einfanden ertönte Showmusik und Sabrina erschien diesmal mitten unter den Zuschauern. Mit dem Song „Santa Baby“ umgarnte Sie die männliche Belegschaft und kokettierte mit dem Publikum. Sie schlängelte sich durch die Reihen und sorgte immer wieder für amüsierte Momente an den Tischen bis Sie schließlich auf die Bühne zurückkehrte und den Song unter Applaus beendete. Und wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun dachten, dass die Entertainerin hier nur für die Gesangseinlage auf die Bühne trat, dann lagen sie falsch. Denn die gebuchte Showkünstlerin hatte noch einmal eine ganz besondere Sandmalerei Show für die Firmenweihnachtsfeier vorbereitet. Diesmal entführte Sie die Zuschauerinnen und Zuschauer in ein Winter Wonderland aus Sand und unterstrich damit nochmals die besinnliche Stimmung auf dieser Betriebsfeier. Unter viel Jubel wurde die Unterhaltungskünstlerin vom Publikum verabschiedet. Der Abend fand bei gemütlichem Zusammensein und Gesprächen seinen Ausklang. So kann ein Firmenevent mit der Buchung des richtigen Showkünstlers und guter Unterhaltung für ein noch besseres Betriebsklima im Unternehmen sorgen. Hier hat die Geschäftsleitung alles richtig gemacht, da waren sich alle einig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ShowKünstler für Weihnachtsfeier Sabrina und Blub

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Showkünstler buchen für Firmenfeier

Sie planen ein Betriebsfest, einen Firmenevent oder eine Firmenweihnachtsfeier? Dann scheuen Sie sich nicht Showkünstler für diese Veranstaltung zu buchen. Denn mit der richtigen Showeinlage werten Sie nicht nur Ihr Unternehmen auf, Sie bleiben bei Ihren Kunden auch lange in Erinnerung und motivieren Ihre Belegschaft. Mit Sabrina und Blub buchen Sie die besten Showkünstler für Ihren Firmenevent. Egal ob Walking Act, Seifenblasenshow oder Sandmalerei – die beiden Unterhaltungskünstler haben immer das passende Showprogramm für Ihre Feier im Gepäck.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: http://www.blubshow.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.