Bei JPA Fördertechnik blickt man auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Man konnte in Sachen Siloaustragung und Raumaustragung neue Modelle präsentieren und so für Kunden das Beste möglich machen.

JPA Fördertechnik mit Sitz im oberösterreichischen Pinsdorf hat ein unternehmerisch erfolgreiches Jahr hinter sich. Das Unternehmen entwickelt und baut seit 1971 Siloaustragungen und hat sich in der Branche einen Namen gemacht, vor allem, wenn es um den Anlagenbau für schwerfließende Schüttgüter geht. Im Februar des vergangenen Jahres wurde das neueste Modell der Siloaustragung Type SFP präsentiert und Kunden und Kundinnen, die seit Jahrzehnten auf den Namen JPA Fördertechnik setzen, bekamen so die Chance, ihr wohlbekanntes System zu erneuern.

Im Bereich der Raumaustragung für Kleinsilos zählt JPA Fördertechnik zu den anerkannten Experten. Im Jahr 2022 boomte aufgrund der starken Zunahme von Pelletsheizungen auch die Auftragslage in diesem Bereich. Immerhin gehört zu einer Pelletsheizung auch ein entsprechender Lagerraum, von dem aus das Heizgut zur Heizung transportiert wird. Vor allem bei Umrüstungen in älteren Bauwerken gilt es gut zu überlegen, wo man dieses Lager einrichten kann und welches System zur Siloaustragung genutzt werden kann.

Die Experten aus dem Hause JPA Fördertechnik stehen in diesen Fällen mit Rat und Tat – und vor allem mit der Erfahrung von 50 Jahren – zur Verfügung. Mehr zum Unternehmen gibt es auf www.jpa-tec.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JPA Fördertechnik GmbH

Herr Peter Secklehner

Wagnerstrasse 7

4812 Pinsdorf

Österreich

fon ..: 0043 7612 76133-0

fax ..: 0043 7612 761334

web ..: http://www.jpa-tec.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

JPA Fördertechnik zählt zu den ersten Unter­nehmen in Öster­reich, die sich auf die auto­ma­tische Silo­ent­lee­rung und Raum­aus­tra­gung spezial­isiert haben. Auf Basis unserer lang­jährigen Erfah­rung steht für uns heute fun­dierte Bera­tung an erster Stelle. So finden wir für unsere Kun­den die optimale Förder­lösung für ver­schie­denste schwer­fließende Schütt­güter.

JPA Fördertechnik, Ihr Experte für:

Fördertechnik Anlagen

Fördertechnik Komponenten

Engineering und Fertigung

