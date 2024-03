Neues E-Technik Kinderbuch zusammen mit dem VDE Deutschland entwickelt.

Die Zeiten ändern sich. Die Herausforderungen für die kommenden Generationen sind immens. Dabei spielt die E-Technik eine ganz entscheidende Rolle. Darüber müssen wir mit unseren Kindern reden

Mit diesem Buch wendet sich der Nagolder Buch & Bild Verlag von Hajo Schörle ein mal mehr an die Dialogbereitschaft in der Familie. In Zusammenarbeit mit dem Team vom VDE Deutschland wurde die dritte Geschichte entwickelt und fachlich fundiert ausgestaltet. Wie bereits in den ersten beiden Kinderbüchern steht Elena im Mittelpunkt der kurzen Geschichte. Sie muss nach einem Fahrradunfall ins Krankenhaus und wird dort erst einmal geröntgt. Elena ist fasziniert, was man beim Röntgen so alles im Körper erkennen kann und will mehr über Strahlung wissen. Im Krankenzimmer lernt sie Michael kennen, er hat etwas besonderes im Ohr: ein Cochlea Implantat.

Auch dieses mal führt die Geschichte in das Spannungsfeld der E-Technik. Dieses mal in die vielen medizinischen Bereiche. Und auch dieses mal wird über den Generationendialog Interesse geweckt und Neugierde für den Beruf geweckt.

Impulsbücher, mehr als nur eine Geschichte für Kinder:

Die Grundlagen für die Entscheidung, welchen Beruf ein junger Mensch einmal wählt, und wie er auf die gesellschaftlichen Herausforderungen schaut, werden in den Familien gelegt.

Es geht dabei um Fragen, wie:

– Darf mein Kind experimentieren und sich ausprobieren?

– Hat es die Möglichkeit, sich in Themen zu vertiefen, die über die Erfahrungen in der Schule hinausreichen?

– Habe ich als Vater, als Mutter den Mut, mich den forschenden Fragen der Kinder zu stellen?

– Lasse ich mich als Erwachsener vom Entdeckergeist der Kinder anstecken und überraschen, oder „weiß ich als Erwachsener schon alles“ ?

– Ermutige ich meine Kinder, wenn sie in eine berufliche Richtung gehen, die sich mit der eigenen Erfahrung nicht deckt?

Soll ein Beruf später einmal eine tragfähige Lebensgrundlage bilden, dann ist es von großer Bedeutung, ob er Freude macht und ob er an den Fähigkeiten der jungen Menschen ansetzt. Diese Fähigkeiten können sich erst zeigen, wenn sie als solche erlebt werden.

Mit seinen „Impuls-Büchern“ möchte der Verleger und Illustrator, Hajo Schörle, an jenen Stellen Gesprächs-Räume initiieren, an denen Berufsfindung wirklich stattfindet: In der Familie.

Als Grundlage bietet dieses niedrigschwellige Format zum einen ganz praktische Informationen zum jeweiligen Berufsbild, zum anderen laden die Geschichte, die Illustrationen und die darin enthaltenen praktischen Experimente und Bauanleitungen und Anregungen zum Austausch und gemeinsamen Tun ein.

Firmen, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Gemeinden und Organisationen können dieses – ihren jeweiligen Belangen angepasste – Format nutzen um echte Nachhaltigkeit in ihre Nachwuchsförderung zu bringen.

Kinder können sich den Berufsbildern annähern, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Die Gestaltung der Bücher setzt am an der Phantasie und der Erfahrungswelt der Kinder an. Was kann z. B. ein Elektro-Ingenieur:In wichtiges in der zukünftigen Welt bewirken?

Für Eltern bietet das kleine Buch Hilfestellungen, Berufsfindung auf spielerische, praktische und kooperative Weise in die Aufmerksamkeit zu bringen.

Unsere zukünftige Welt braucht Menschen, die sich in ihrer Selbstwirksamkeit erleben und einbringen können, um den großen Herausforderungen der sich verändernden Welt auf gute Weise gewachsen zu sein, sie mitzugestalten.

Dazu leisten die Impulsbüchern des Buch & Bild Verlags einen Beitrag.

Hajo Schörle steht auch als Impulsgeber und Sparringspartner zur Verfügung, wenn diese Themen in Firmen, Bildungseinrichtungen oder Gemeinden aufgegriffen werden sollen.

Seine Stärke ist es, wertschätzende Räume für diesen Austausch zu schaffen und Mitarbeitenden, Führungskräften, Eltern sowie Kindern Mut zum Dialog zu machen und der eigenen Begeisterung zu folgen.

Zum eigenen Impuls erklärt Hajo Schörle: „Ich selbst bin seit 2009 begeisterter E-Mobil Fahrer und Forscher. Dabei habe ich mein eigenes Verhalten erforscht und meinen Blick auf die Auswirkungen gelenkt. Am spannendsten waren die Entdeckungen im Dialog, denn mein erstes Elektroauto war auffällig und somit ergab sich bei fast jedem Parken ein Gespräch mit Passanten. Die offenen, neugierigen, interessierten Fragen von Jugendlichen und Kindern waren dabei die größte Entdeckung für mich. Das war mein Impuls, auf diese Neugierde und den Forscherdrang in den Impulsbüchern aufzubauen. Dabei habe ich mich selbst bei jedem Thema und jedem Beruf, auf eine eigene Entdeckungsreise begeben.“

Das neue Impulsbuch zur Nachwuchsförderung in der E-Technik:

… und die Elektroingenieurin kann sogar beim Hören helfen · Reihe Nachwuchsförderung 03

Ausführung: geheftet, DIN A6, 100% Recycling Papier

Umfang: 32 Seiten

ISBN: 978-3-926341-82-2

Einzelpreis: 3 EUR

Für Bildungseinrichtungen, Firmen, Organisationen, Verbände … haben die Möglichkeit für Ihre Veranstaltungen individualisierte Auflagen zu bestellen. Infos und Preise sind im Verlagsshop einsehbar:

Link: E-Technik-Kinderbuch B2B-Auflagen

