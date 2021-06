Beschädigungsfreier Versand bereits bestückter Racks mit speziellem Shock Packaging vereinfacht Handling für Channel-Partner

Der Versand zum Endkunden im Rechenzentrum gestaltet sich mit den Racks der NetShelter SX-Reihe mit stoßfester Verpackung von APC by Schneider Electric für Reseller und Distributoren erheblich einfacher, flexibler und sicherer. Die NetShelter-Racks mit Shock Packaging sind Cisco-ready und dürfen somit für die Auslieferung vorinstallierter Cisco Unified Computing Systems (UCS) genutzt werden. Shock Packaging bietet APC by Schneider Electric auch für die vorkonfigurierten Micro-Datacenter der Baureihe Data Center Xpress an. Diese Micro-Datacenter eignen sich besonders für Edge-Computing und Iot-Anwendungen.

Die stoßfeste Verpackung sorgt auf dem Weg zum Reseller für besten Schutz des Gehäuses und der bereits vorinstallierten Komponenten, wie der intelligenten Stromverteilung (PDU), dem USV-System und je nach Konfiguration auch der Umgebungsüberwachung. Beim Reseller wird das Rack um Server- und Storage-Komponenten, beispielsweise von Cisco, ergänzt. Die besonders stabile und wieder verschließbare Spezialverpackung ermöglicht nun den direkten Versand des Systems zum Einsatzort beim Endkunden. Das Shock Packaging ist wie folgt aufgebaut: zweiteilige Karton-Außenhülle, Schaumstoff-Polsterung, eine mehrschichtige Palette, die Stöße und Vibrationen absorbiert, sowie zwei eingebaute Rampen mit Schienen, die eine leichtere Aufstellung des Racks ermöglichen.

Die NetShelter SX-Racks mit Shock Packaging sind entweder weltweit als Standalone-Lösung über IT-Distributoren und Channel-Partner oder – als Teil eines konvergenten Systems von Cisco – über Systemintegratoren erhältlich.

