CIV: Starker Partner in Sachen Kabelschutz

Das österreichische Unternehmen CIV ist DER Spezialist für Sicherheitstechnik. Gemeinsam mit einem starken Partner bietet man seit 20 Jahren Innovationen in Sachen Kabelschutz.

Das Unternehmen CIV GmbH, spezialisiert auf Sicherheitstechnik, präsentiert ein umfangreiches Sortiment an hochqualitativen Wellrohren in vielfältigen Ausführungen, die durch ihre außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit und Belastbarkeit überzeugen. Seit über zwei Jahrzehnten ist das Unternehmen der exklusive Vertriebspartner von FRÄNKISCHE Industrial Pipes für Österreich.

FRÄNKISCHE Industrial Pipes setzt sich zum Ziel, die Welt des Kabelschutzes zu vereinfachen. Das FIPSYSTEMS-Sortiment, zum Beispiel Wellrohre, Gewebe- und Strickschläuche sowie passendes Zubehör, deckt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen im Kabelschutz ab. Die innovative Wellrohranschlussverschraubung FIPLOCK ONE bietet IP-Schutzanforderungen von IP66, 67, 68 bis hin zu 69K und vereinfacht die Verbindungstechnik erheblich.

Neu ist die IRIS-Zertifizierung von FRÄNKISCHE Industrial Pipes, die den hohen Qualitätsstandards des International Railway Industry Standards (IRIS) entspricht. Die Zertifizierung eröffnet die Möglichkeit zur Zulassung als Lieferant in der Bahntechnik und basiert auf dem internationalen Qualitätsstandard ISO9001. Diese Auszeichnung bestätigt die konsequente Umsetzung der hohen Anforderungen in der Bahntechnik und betont die Zuverlässigkeit sowie die hohen Qualitätsstandards der Produkte und Prozesse.

Die hochwertigen FIP-Wellrohre sind bei CIV in verschiedenen Materialqualitäten erhältlich, um nahezu jede Herausforderung im Kabelschutz in bahnspezifischen Bereichen zu bewältigen. Damit baut CIV mit einem starken Partner an der Seite auf seinem Ruf auf, die Welt des Kabelschutzes zu vereinfachen und innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden anzubieten. Jetzt gleich auf der Website vorbeikommen: www.civ.at.

CIV ist Ihr Experte für Sicherheitstechnik, Verschraubungstechnik, Kabelbearbeitungstechnik, Schlauchtechnik und Installationstechnik. Neben unserem großen Angebot an Sicherheitstechnik und Relais bieten wir Ihnen auch in den Bereichen Verschraubungstechnik und Schlauchtechnik ein umfassendes Angebot an Produkten. Die CIV GmbH steht für bestes Angebot zu besten Preisen und einer Produktauswahl.

Wir führen auch Produkte aus dem Bereich Verdrahtungskanäle wie Wellrohre oder Verriegelungsschalter. Abgerundet wird unser Sortiment in den Sparten Schaltungstechnik, Meldeelemente und Funkfernsteuerungen.

