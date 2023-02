Alle drei Jahre findet in Essen die METPACK, die Weltleitmesse für Metallverpackungen statt. Mit dabei ist Österreichs Spezialist für die Entsorgung ebendieser.

Auf der Weltleitmesse METPACK präsentieren zahlreiche weltweit tätige Unternehmen nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen zur Herstellung, Veredelung, Lackierung und Wiederverwertung von Metallverpackungen. Unter all diesen teilnehmenden Unternehmen wird auf jeder Messe auch der „METPACK Innovation Award“ verliehen. Als unangefochtene Nr. 1 Messe der Branche demonstriert die METPACK den aktuellen Innovations- und Wissensstand bezüglich Metallverpackungen und präsentiert auch zukunftsbildende Neuerungen.

Klar ist, dass es beim Thema Verpackungen auch immer um die Vermeidung und Entsorgung derselben geht und so darf der österreichische Experte für Müllpressen auf dieser Fachmesse nicht fehlen. Roither Maschinenbau GmbH wird auch 2023 unter dem Markennamen Austropressen in Essen vertreten sein und Lösungen sowie Innovationen für die Entsorgungsbranche präsentieren. Neben hochwertigen Müllpressen, Ballenpressen, Abfallpressen, Dosenpressen, Förderbändern und Rollenspalten werden auch individuelle Lösungen auf dem Messestand präsentiert werden.

Intelligente Innovationen und höchste Qualität sind seit über 45 Jahren das Ziel von Austropressen – weltweit werden Betriebe mit modernster Technologie in Sachen Entsorgung beliefert. Zudem punktet das Unternehmen mit einer hohen Fertigungstiefe, motivierten Mitarbeitern, einer hohen Kompetenz durch die jahrelange Erfahrung sowie mit maßgefertigten Entsorgungslösungen für unterschiedlichste Materialien wie beispielsweise Kartonagen, Folien, Schaumstoff, Dosen, PET-Flachen oder Blechfässer.

Wer Näheres über das breite Sortiment an unterschiedlichen Entsorgungslösungen und Müllpressen der Roither Maschinenbau GmbH informieren will, der ist auf folgender Seite richtig: www.austropressen.com. Austropressen findet man auf der METPACK übrigens auf Stand 22 in Halle A1.

