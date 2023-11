ABW Drehteile: Maschinenpark wird aufgerüstet

Wer in der Wirtschaft vorne mit dabei sein will, muss immer up to date sein. Beim österreichischen Spezialisten für CNC Drehteile und Präzisionsdrehteile weiß man das genau und rüstet regelmäßig auf.

Die ABW, Automatendreherei Brüder Wieser, mit Sitz in Oberösterreich ist seit über 50 Jahren im Geschäft. Das Unternehmen ist auf CNC Drehteile und Präzisionsdrehteile spezialisiert und die langjährige Erfahrung in diesen Bereichen hat gezeigt: Wer immer mit der Zeit geht, ist erfolgreich. In diesem Sinne achtet man auch darauf, den Maschinenpark stets up to date zu halten und kann allein in der zweiten Jahreshälfte 2023 drei wichtige Neuerwerbungen verbuchen.

So wurde der neue CNC-Kurzdrehautomat mit FMB-Lademagazin zur Herstellung von Drehteilen bis 45 mm Durchmesser, der Emco Maxxturn, im Juli in Betrieb genommen. Der Emco Maxxturn ist eine Produktlinie des österreichischen Unternehmens EMCO. Diese Drehautomaten sind für die präzise Fertigung von Werkstücken konzipiert und bieten eine breite Palette von Funktionen und Konfigurationen, um den Anforderungen verschiedener Industrien gerecht zu werden.

Im Oktober kam dann der Citizen Langdrehautomat L20 hinzu, ein CNC-Langdrehautomat für Durchmesser bis 20 mm mit FMB-Lademagazin. Dieser Langdrehautomat ist ein Präzisions-Drehautomat, der von der japanischen Firma Citizen Machinery Co., Ltd. hergestellt wird. Er ist Teil der Citizen-Cincom-Produktreihe und wird in verschiedenen Ausführungen und Konfigurationen angeboten, um den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden. Der Citizen L20 ist bekannt für seine hohe Präzision und Effizienz bei der Bearbeitung von Werkstücken mit länglichen Abmessungen. Er ist in der Lage, komplexe Dreh- und Fräsoperationen in einem Arbeitsgang durchzuführen, was die Produktionsprozesse optimiert und die Fertigungskosten senkt. Damit wird es für ABW möglich, auch individuellen Kundenwünschen jederzeit und kostengünstig nachzukommen.

Den Abschluss der Maschinenparkerweiterung beim Experten für CNC Drehteile und Präzisionsdrehteile bildet der Kauf einer weiteren optischen 100%-Prüfanlage von Visimation mit einem Toleranzbereich von 0,001 mm. Alle Maschinen sowie die Produkte, die damit erzeugt werden können, finden Interessierte beim Besuch auf der Website. Einfach vorbeikommen: www.abw-drehteile.at.

Wir erzeugen Drehteile von 2 – 65 mm Durchmesser aus allen zerspanbaren Materialien wie Automatenstahl oder Rostfrei, Messing, Kupfer, Aluminium, Kunststoff sowie auch Titan. Unsere Stärken sind Serien ab 500 Stück.

Aufgrund unseres großen Maschinenparks mit Kurvendrehautomaten, CNC-Drehmaschinen, Einspindlern, Sechsspindlern sowie auch Kurzdrehern und Langdrehern haben wir die Möglichkeit für Ihre Drehteile immer die beste und kostengünstigste Fertigungsvariante auszuwählen!

Beinahe 3.000.000 Drehteile im Monat werden derzeit auf über 50 Drehautomaten hergestellt.

Ihre Drehteile könnten auch dabei sein!

