Prime Time Fitness eröffnet in Frankfurt-Sachenhausen

Premium Fitnesskette zieht bei Mercurius Real Estate ein!

Frankfurt am Main, 14.6.2023, Mit der Premium-Fitnesskette Prime Time fitness eröffnet einer der führenden Player der Fitnessbranche sein 7. Frankfurter Studio in die Schwanthaler Straße 48a. In dem Gebäude mit markanter Glasfassade in Frankfurt-Sachsenhausen hat Fitness Tradition, denn bereits 1996 war der Bau für ein gesundheitsorientiertes Fitnessstudio mit marktführender Stellung konzipiert. 2019 baulich umfangreich revitalisiert, zählt die Immobilie seit 2021 zum Portfolio von Mercurius Real Estate, die jetzt mit Prime Time fitness für die 1.800 qm große Fläche einen langfristigen Partner gefunden hat.

Die zentrale Lage nahe dem Schweizer Platz in Sachsenhausen ist für ein regelmäßiges Gesundheitstraining sowohl für die lokal Ansässigen wie für Berufstätigen in der Region äußerst attraktiv. „Wir betreiben bereits seit 2014 flussaufwärts am Colosseo sehr erfolgreich einen Premium-Fitnessclub in Sachsenhausen und suchten seit Jahren einem weiteren Standort auf der Sachsenhauser Seite. Wir sind sehr glücklich und voller Enthusiasmus jetzt unweit des Schweizer Platzes fündig geworden zu sein, um zeiteffizientes und intensives Training für beste Gesundheit und Fitness anzubieten. In unseren hochwertig ausgestatteten Studios stehen jeweils die ,Rosinen‘ der aktuellen Geräte unterschiedlicher Hersteller, damit unter der Anleitung unserer kompetenten Trainer wirklich jeder Muskel angesprochen und trainiert wird“, kommentiert Henrik Gockel, Gründer und Geschäftsführer, das neue Objekt. Abgerundet wird das Angebot durch einen großzügigen Sauna- und Wellnessbereich.

Die Frankfurter Premium-Fitnessmarke betreibt bereits sechs Studios in beliebten Frankfurter Stadtteilen – eines davon spektakulär als höchstes Fitnesscenter Europas im 53. und 54. Stockwerk des Maintowers. Jeweils drei Studios betreibt die Premium-Fitnesskette in München und Hamburg.

Über die Mercurius Real Estate AG

Seit ihrer Gründung 2008 hat die Mercurius Real Estate AG über 1.500 Wohneinheiten für den institutionellen Markt erschlossen, viele davon am Firmensitz Frankfurt am Main. Mit Schwerpunkten auf wohnwirtschaftliche und gewerbliche Immobilien entwickelt das inhabergeführte Unternehmen zeitgemäße Gebäude. Das Gesamtvolumen der fertiggestellten und laufenden Projekte umfasst aktuell mehr als 500 Millionen Euro. Neben der Projektentwicklung vergrößert die Mercurius Real Estate AG den eigenen Immobilienbestand. Dieser wurde in den letzten Jahren mit Fokus auf Frankfurt am Main auf ca. 50 Mio. Euro ausgebaut und wächst kontinuierlich.

PRIME TIME fitness: Die 14 Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt, München und Ostermundigen bei Basel (Schweiz) bieten beste und modernste Fitnessgeräte: den milon Zirkel für Ganzkörpertraining, SensoPro Geräte für das Koordinationstraining, im Cardiobereich einen Fatburner Zirkel und state-of-the-art Profiequipment für Kraftsportler und Performer, bei dem auch Nichtprofis beim Training einen Wow-Effekt erleben. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen.

Mehr Information unter https://primetime-fitness.de/

