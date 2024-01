EASYFITNESS stärkt Akademie und setzt neuen Maßstab

EASYFITNESS, drittgrößte Fitnesskette Deutschlands, gibt die Neuausrichtung seiner Akademie unter der Leitung des neuen Academy Managers Philipp Georgopoulos bekannt.

Hannover, 15.01.2024 | Mit dieser strategischen Neuaufstellung unterstreicht EASYFITNESS seine führende Position in der Fitnessbranche und seine Hingabe an die Qualität und Weiterentwicklung seiner Dienstleistungen, gestärkt durch das bemerkenswerte Wachstum auf 185 Standorte und 450.000 Mitglieder.

Ein Profi der Erfahrung und Kompetenz vereint

EASYFITNESS, eine führende Kraft in der Fitnessindustrie, stellt Philipp Georgopoulos als neuen Academy Manager vor, um die EASYFITNESS Akademie auf das nächste Level zu heben. Mit seinem umfangreichen Hintergrund, einschließlich seiner Tätigkeit als Referent für führende Bildungsanbieter im Bereich Personal Training, Vertrieb und Führungskräfteentwicklung, 13-jähriger freiberuflicher Tätigkeit, einem akademischen Hintergrund in Psychologie sowie eigener Erfahrung als Führungskraft, bringt Georgopoulos eine Fülle von Wissen und Erfahrung in seine neue Rolle ein.

Strategische Neuausrichtung der EASYFITNESS Akademie

Die neue Aufstellung der EASYFITNESS Akademie ist ein entscheidender Schritt, um die Qualität in dem wachsenden Netzwerk der grünen Franchisekette zu gewährleisten. Neben der Durchführung von Lehrgängen, Inhouse Coachings und Webinaren in den Bereichen Training, Service, Sales und Vertrieb, wird Philipp Georgopoulos für die Führungskräfte- und Personalentwicklung sowie das Onboarding der Franchisepartner verantwortlich sein. Das vergangene Jahr 2023 verbrachte er mit der Umstrukturierung der Academy und der Ausarbeitung von systemspezifischer Lehrgänge.

Nachhaltiges Wachstum und Vision von EASYFITNESS

Mit dem Ziel, die Nummer Eins in Deutschland zu werden, setzt EASYFITNESS nicht nur auf ökologisches, sondern auch auf soziales und ökonomisch-nachhaltiges Wachstum. Die Förderung interner Kompetenzen und die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden in den Clubs und ihrer Betreiber sind zentrale Elemente dieser Vision.

Für weitere Informationen zu EASYFITNESS und der neuen Ausrichtung der EASYFITNESS Akademie kontaktieren Sie unsere Presseabteilung.

Erfahren Sie hier mehr zum Thema Franchise: http://www.easyfitness.club/franchise/

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2024 ist EASYFITNESS mit derweil über 450 Tsd. Mitgliedern, 185 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.



