Durch die Kooperation mit der Hamburger Detektei Schütt erschließt die Recon Detektei neue Aufgabenfelder und bietet seinen Kunden weitere spezialisierte Leistungen im Bereich privater Ermittlungen.

Kooperation mit Mehrwert

Die Zusammenarbeit zwischen der norddeutschen Detektei Schütt und der Detektei Recon begann Anfang des Jahres 2021 und hat vor allem die Erweiterung der Ermittlungskapazitäten zum Ziel. Unter dem Motto „Mehr miteinander und internationale Vernetzung“ starten die beiden Detekteien ihre Kooperation und können damit nun Ermittlungen in den unterschiedlichsten Bereichen sowohl im In- als auch im Ausland durchführen. Martin Schütt, Geschäftsführer der Detektei Schütt, fasst den Mehrwert der Kooperation wie folgt zusammen: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Detektei Recon und dessen Inhaber Jürgen Höfer. Besonders in den Bereichen Personensuche und das Aufklären von organisiertem Warenkreditbetrug, über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus, wird unseren Kunden helfen, die Täter auch dann zu stellen, wenn diese Deutschland bereits hinter sich gelassen haben. Es ist wichtig und von Vorteil für unsere Kunden, dass wir im gemeinsamen Netzwerk des internationalen Ermittlungswesens unsere Stärken zusammenführen.“

Erweiterung und Spezialisierung des Portfolios

Bisher lag der Fokus der Detektei Recon auf den Bereichen Wirtschafts- und Internetkriminalität, Straf- und Zivilrecht, Sicherheitsberatung, Personenschutz sowie Lauschabwehr, IT-Sicherheit und Videoüberwachung. Mit der Kooperation kommen nun auch die Erbenermittlung, die IT-Forensik sowie Ermittlungen bei Produkt- und Markenpiraterie hinzu.

Besonders die Erbenermittlung durch zertifizierte Erbenermittler ist eine wichtige Bereicherung für das Portfolio, da diese Leistung in Deutschland nur selten angeboten wird.

Die Detektei Recon mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee ist Mitglied in verschiedenen Detektivverbänden und kann auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen.

Wer mehr Informationen zur Detektei sucht, findet diese auf https://recon-detektei.de

Wir stehen immer vor einer Herausforderung – und freuen uns darauf!

Nach jahrzehntelanger Detektivarbeit ist uns kein Problem fremd – umso mehr legen wir Wert auf eine individuelle und diskrete Mandantenbetreuung mit Fingerspitzengefühl.

Wir realisieren eine erfolgreiche Partnerschaft mit unseren Mandanten – und mit unseren zuverlässigen Kooperationspartnern. Nun auch mit der Detektei Schütt in und für Hamburg und Schleswig-Holstein.

