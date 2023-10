Stadtverwaltung Leverkusen glänzt als Gesunder Arbeitgeber

Das Rheinland kann einen weiteren vorbildlichen Arbeitgeber im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung begrüßen.

Seit Generationen steht Leverkusen für Innovation und Fortschritt. Geprägt von rund 167.000 Menschen aus 140 Nationen, zählt der Industriestandort zu den am stärksten prosperierenden in Deutschland. Ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Wissenschaft sowie eine hohe Lebensqualität in der Metropolregion Rheinland zeichnen Leverkusen aus. Tag für Tag setzen sich die 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Leverkusen engagiert für diese Werte ein und tragen dazu bei, die Stadt kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Faktor für dieses engagierte Wirken ist das effektive betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadt, das ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutekommt. Dies macht Leverkusen zu einem verdienten „Gesunden Arbeitgeber“._

Nach eingehender Prüfung durch EUPD Research wurde die Stadtverwaltung Leverkusen ausgezeichnet. Tobias Wrighton, Head of Customer Relations bei EUPD Research, hat den Auditierungsprozess begleitet und gratuliert dem ausgezeichneten Unternehmen: „Unsere Analyse hat ergeben, dass die Stadtverwaltung ein hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanagement sowie vielfältige Maßnahmen zur Gesundheitsförderung anbietet. Dazu gehören flexible Arbeitszeiten im Sinne der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung sowie die Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Die Verleihung des Titels ‚Gesunder Arbeitgeber‘ ist zweifellos verdient und gerade für eine Stadtverwaltung besonders bemerkenswert“.

Die Auszeichnung führt zu einer gesteigerten Zufriedenheit und Stolz auf Seiten des Oberbürgermeisters Uwe Richrath: „Ich bin sehr stolz darauf, dass die Stadtverwaltung Leverkusen für ihr Berufliches Gesundheitsmanagement von der EUPD Research auszeichnet wird. Bewusst haben wir die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden als ein wichtiges Ziel in unserer Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen. Unser Team Stadtverwaltung ist das wichtigste Gut, das wir haben. Als Verwaltungschef ist es mir daher ein großes Anliegen, dass wir unseren Mitarbeitenden bestmögliche Bedingungen bieten. Nur so können wir gemeinsam die wachsenden Herausforderungen langfristig bewältigen.“

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser effektiven Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung spielt Jennifer Meichsner, die seit 2021 in Leverkusen arbeitet und mittlerweile als Leiterin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements angestellt ist. Sie pflichtet den Worten des Oberbürgermeisters bei: „Unser Ziel ist es, eine Gesundheitskultur auf allen Ebenen der Stadtverwaltung Leverkusen zu implementieren, um ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld zu schaffen und die Gesundheitskompetenz der Mitarbeitenden zu stärken. Ein zielgerichtetes BGM sowie ein umfangreiches BGF-Angebot während der Arbeitszeit bedeutet für mich Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden. Die Auszeichnung als „Gesunde Arbeitgeberin“ zeigt uns, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und unser BGM gemeinsam mit EUPD Research noch weiter entwickeln können.“

Über die Regionalauszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“

Die Regionalauszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ von EUPD Research basiert auf dem deutschlandweit etablierten Corporate Health Evaluation Standard (CHES-Modell). Alle Unternehmen erhalten nach Ihrer Bewerbung den kostenfreien Check & Act Report, der ihren Zielerreichungsgrad in BGF und BGM aufzeigt und somit Aufschluss darüber gibt, ob sich das Unternehmen für eine weiterführende Online-Verifizierung der eigenen Angaben qualifiziert hat. Nur nach erfolgreicher Verifizierung vergibt EUPD Research die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber Betriebliche Gesundheitsförderung“ bzw. „Gesunder Arbeitgeber Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und stellt ein umfassendes Siegel- und Mediapaket zur Verfügung. Zusätzlich zum Gesamtergebnis enthält der Check & Act Report konkrete Handlungsempfehlungen für den individuellen Fortschritt des Unternehmens, die bei der Priorisierung der nächsten Schritte im BGM unterstützen. Diese Handlungsempfehlungen basieren auf dem CHES-Modell sowie den Bewertungsangaben des neu gegründeten Corporate Health Committee (CHC). Das CHC, bestehend aus den 100 führenden BGM-Verantwortlichen in Deutschland, hat hierfür die Fragekategorien des CHES-Modells priorisiert und kann daher gezielte Folgemaßnahmen zur Professionalisierung des eigenen BGM aufbauend auf dem individuellen Fortschritt empfehlen.

Über die Stadtverwaltung Leverkusen

Die Stadtverwaltung Leverkusen ist mit 3.500 Mitarbeitenden zweitgrößte Arbeitgeberin vor Ort. Als leistungsfähiges Lenkungsorgan für das gesamtstädtische Geschehen, ist sie dabei Vorbild für zeitgemäßes Arbeiten in Leverkusen. Als Global Nachhaltige Kommune verfolgt die Stadtverwaltung als eines ihrer Ziele die Leitlinie zur nachhaltigen Verwaltung. Ein ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement, attraktive Fort- und Weiterbildungsprogramme, individuell anpassbare Arbeitszeitmodelle für eine gute Work-Life-Balance, eine hohe Frauenquote auch in Führungspositionen sowie ein wertschätzendes Umfeld im Sinne der „Charta der Vielfalt“ zeichnen die Arbeitgeberin Stadt Leverkusen ebenso aus, wie attraktive alternative Mobilitätsangebote, die Förderung digitaler Verwaltungsstrukturen und Verantwortung gegenüber der Einhaltung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

