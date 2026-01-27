Die Shincheonji Kirche Jesu kritisiert staatliche Stigmatisierung in Südkorea und fordert den Schutz von Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit.

Die Regierung hat eine bestimmte religiöse Gruppe ausdrücklich ins Visier genommen, sie kategorisch als „sozialen Schaden“ und „schädlich“ bezeichnet und gleichzeitig die Staatsgewalt zu Vergeltungsmaßnahmen mobilisiert. Solche Handlungen stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 20 der Verfassung der Republik Korea dar, der die Religionsfreiheit und den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat garantiert. Die Shincheonji Kirche Jesu äußert tiefe Besorgnis über die Einmischung der Staatsgewalt und fordert die Regierung nachdrücklich auf, die Grundsätze einer fairen, zurückhaltenden und verfassungsmäßigen Regierungsführung zu wahren.

Am 12. Januar erklärte Präsident Lee Jae-myung während eines Treffens mit religiösen Leitern, dass „der gesellschaftliche Schaden [durch eine bestimmte Religion] zu lange vernachlässigt wurde, was zu großem Schaden geführt hat“.

Dann am 13. Januar verwendete Premierminister Kim Min-seok während einer Kabinettssitzung Begriffe wie „Sekte“ und „Häresie“, um eine gemeinsame Untersuchung und „Maßnahmen zur Sektenbereinigung“ anzuordnen. Mit diesen Aussagen wird praktisch schon vor Beginn einer formellen Untersuchung ein Urteil gefällt. Durch solche Äußerungen des Regierungschefs wird eine bestimmte religiöse Gruppe bereits als „sozial problematische Organisation“ gebrandmarkt, was als Verstoß gegen den Grundsatz eines ordnungsgemäßen Verfahrens und die Grundsätze eines fairen Untersuchungsprozesses ausgelegt werden könnte.

Während eine von der Regierung angeordnete Untersuchung läuft, überschreitet die Regierung öffentlich die verfassungsrechtlichen Grenzen, indem sie die Gruppe vorschnell als „Sekte“ und „Schaden“ abstempelt.

Mit welcher Befugnis definiert und beurteilt eine säkulare Regierung religiöse Lehren? Auf welcher rechtlichen Grundlage gibt die höchste Machtinstanz „Ermittlungsrichtlinien“ vor, die die Unabhängigkeit der Justiz untergraben?

Die Kriterien für „Orthodoxie“ oder „Häresie“ dürfen niemals auf politischer Nähe oder säkularen Interessen beruhen, sondern müssen ausschließlich in der Heiligen Schrift begründet sein.

Die Geschichte wiederholt sich. Vor zweitausend Jahren wurde Jesus Christus als „Häretiker“ gebrandmarkt und von den religiösen Institutionen seiner Zeit verfolgt. Doch die Geschichte hat Jesus als Grundpfeiler des Glaubens rehabilitiert. Ist es also gerechtfertigt, eine religiöse Gemeinschaft als „häretisch“ zu bezeichnen, nur weil sie eine bestimmte Größe hat oder weil rivalisierende Pastoren dies behaupten, anstatt sich auf den Inhalt der Bibel zu stützen?

Unter gebührender Berücksichtigung dieser Frage hat die Shincheonji Kirche Jesu wiederholt eine transparente Lösung vorgeschlagen: Lassen Sie uns diese theologischen Streitigkeiten durch einen offenen, öffentlichen Bibeltest lösen, der auf der Heiligen Schrift und nicht auf Emotionen oder politischem Druck basiert. Bis heute gab es keine faire Antwort auf diese Einladung. Die Shincheonji Kirche Jesu hat nie behauptet, unfehlbar zu sein. Wenn es echte doktrinäre oder soziale Fehler gibt, bitten wir darum, dass diese konkret benannt werden. Wir sind entschlossen, alle Fehler zu korrigieren und haben diese Haltung konsequent beibehalten.

Die Lehren der Bibel leiten unser Handeln, während wir danach streben, aufrechte Gläubige zu werden, die in den Gemeinschaften respektiert werden. Von freiwilligen Einsätzen bei nationalen Katastrophen bis hin zu rekordverdächtigen Blutspendeaktionen während Versorgungskrisen haben wir uns bemüht, ein wichtiger Teil der Gesellschaft zu sein. Trotzdem verwendet die Regierung weiterhin abstrakte Bezeichnungen wie „Schaden“, ohne einen einzigen konkreten Fall eines nachgewiesenen Schadens vorzulegen.

Darüber hinaus haben in der Vergangenheit Gerichtsverfahren trotz zahlreicher Anschuldigungen wiederholt zu Freisprüchen oder zur Feststellung der Verdachtslosigkeit geführt.

Die Wiederaufnahme von bereits gerichtlich geklärten Angelegenheiten als Brennstoff für politische und mediale Angriffe zu nutzen, führt nur dazu, dass Zuschauer und alle Beteiligten sich fragen, ob dies widerspiegelt, wofür die Republik Korea steht oder ob es die Abkehr von den Standards eines demokratischen Staates unter der Rechtsstaatlichkeit darstellt.

Der Präsident und die politische Elite müssen sich von der Politik der Sündenbock-Suche abwenden und hin zu einer Politik der Einheit bewegen, die allen Menschen dient, die sie vertreten. Der Versuch, religiöse Institutionen zu nutzen, um politischen Risiken auszuweichen oder die Meinung der Mehrheit als Waffe einzusetzen, um eine Minderheitsreligion zu unterdrücken, dient weder der nationalen Entwicklung noch der Demokratie. Der Staat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass kein Bürger aufgrund seines Glaubens ausgegrenzt oder diskriminiert wird.

Wenn heute eine Religion in den Fokus gerückt wird, könnte morgen jede marginalisierte Gruppe betroffen sein. Die Shincheonji Kirche Jesu wird im Rahmen von Recht und Ordnung fest zur Wahrheit und zum Glauben stehen und sich nicht zum Schweigen bringen lassen, indem sie ihr verfassungsmäßiges Recht auf Religionsfreiheit bekräftigt. Wir fordern die Regierung auf, emotionale Brandmarkungen zu unterlassen, ihre Urteile auf Fakten und Gesetze zu stützen und zu ihrer grundlegenden Pflicht zurückzukehren, allen Menschen gleichermaßen zu dienen.

Die Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu waren schon immer aufrichtige Menschen der Republik Korea. Sie haben dies durch ihre Taten unter Beweis gestellt, darunter die Zusammenarbeit mit den Behörden im Geiste der Kooperation, ihr unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz und Blutspenden, die Leben gerettet haben. Als gläubige Menschen, die an Gott und Jesus glauben, und als Bürger dieses Landes werden die Gemeindemitglieder weiterhin so leben, wie sie es immer getan haben.

