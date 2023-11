Orange Day: Mit Infobroschüre Prävention in allen Haushalten

Ab sofort kann das Informationsheft „Von Angst bis Zweifel“ von Privatpersonen und Multiplikatoren auf der Homepage der Aktion bestellt werden.

Die Informationsbroschüre „Von Angst bis Zweifel“ stellt in alphabetischer Reihenfolge alle Begriffe dar, die mit Häuslicher Gewalt in Verbindung stehen. Dabei geht es der Journalistin und Autorin Stefanie Glaschke um Aufklärung für die Zivilgesellschaft.

Von der Angst, sich zu wehren bis zum Zweifel darüber, ob man nicht doch die Schuld an der erlebten Gewalt trägt, legt die Autorin viel Wert darauf, auch die seelischen Zusammenhänge der Häuslichen Gewalt zu beleuchten.

Bei einer Stärke von 44 Seiten im schlanken Format kann die Broschüre schnell gelesen werden. Gleichzeitig enthält sie viele Hinweise auf Beratungsangebote, die im Zweifelsfall wertvoll für Betroffene und Zeugen sind.

Die Broschüre ist in verständlicher Sprache geschrieben und zitiert Statements von Prominenten, die sich gegen Häusliche Gewalt positionieren. Damit ist eine Abwechslung geboten, die die Lektüre von Informationen über dieses schwere Thema erleichtern soll.

Die Vision der Autorin ist, dass Arbeitgeber, Vereine, öffentliche Stellen die Broschüre anbieten und somit auch diejenigen, die nicht direkt betroffen sind, darüber informiert sind, wie sie helfen können. Das Thema Häusliche Gewalt ist bisher Tabu, niemand will damit etwas zu tun haben.

Erst, wenn alle wissen, worum es geht, kann die Zivilgesellschaft in gemeinsamer Solidarität und Werteorientierung handeln: Wir wollen keine Häusliche Gewalt.

Dieses gemeinsame Statement ist wichtig für gewaltfreie Lebenskonzepte und gewaltfreie Kindheiten.

Ein wirksames Zusammenstehen der Zivilgesellschaft setzt Energien und Potenziale frei, und zwar auf Seiten der Opfer und auf Seiten der Täter.

Diese Potenziale sind wichtig, um die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, angefangen bei sozialer Gerechtigkeit über den Umwelt- und Klimaschutz bis hin zu einem friedlichen Miteinander der Kulturen und Lebensentwürfe.

Weitere Infos: von-angst-bis-zweifel.de

