Harmonie der Religionen

Sondervorträge beim HWPL-Weltfriedensgipfel fördern tiefes Verständnis und Einheit

Der 9. Jahrestag des HWPL-Weltfriedensgipfels, der vom 18. bis 21. September 2023 stattfand, wurde durch die International Religious Peace Academy (IRPA) mit einer beeindruckenden Serie von Spezialvorträgen begleitet. Über drei Tage hinweg hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, tiefgehende Einblicke in die Philosophien des Buddhismus, Christentums, Hinduismus, Islam und Sikhismus zu erhalten. Nach der erfolgreichen Online-Veranstaltung im Juli wurde die Reihe offline fortgesetzt, wodurch eine aktivere Interaktion zwischen Zuhörern und Referenten ermöglicht wurde. Der Vorsitzende Lee Man Hee, zugleich Vorsitzender von HWPL und Präsident der Shincheonji-Kirche Jesu, betrat die Bühne als Redner zum Christentum für die IRPA-Special Lectures und sprach zu einem aufmerksamen Publikum.

Der erste Tag fokussierte sich auf die Vorträge zum Sikhismus und Islam. Dr. Bhai Sahib Satpal Singh Khalsa, Botschafter der Sikh-Religion in der westlichen Hemisphäre, betonte in seinem Vortrag die Bedeutung von Mitgefühl in einer von Kriegen und Unruhen geplagten Welt. Er hob hervor, dass Missverständnisse der Religion zu Terrorismus und sozialen Unstimmigkeiten geführt haben, und betonte die Lehren des Sikh-Glaubens, die uns zu Barmherzigkeit gegenüber anderen anleiten.

Der islamische Redner, Scheich Haji Ibrahim Tufa, Präsident des Obersten Rates für Islamische Angelegenheiten Äthiopiens, sprach über die Bedeutung der Sicherheit im Islam und deren Rolle bei der Förderung des Friedens.

Am zweiten Tag des Gipfels beleuchtete Swami Vedanand Saraswati, das spirituelle Oberhaupt der Arya Samaj in Südafrika, den Hinduismus. Er betonte, dass das ultimative Ziel der Hindus das Wohl aller sei und dass die Förderung der physischen, spirituellen und sozialen Entwicklung aller Lebewesen von zentraler Bedeutung sei. Seiner Überzeugung nach dürfe sich niemand ausschließlich auf sein eigenes Wohlergehen konzentrieren, sondern müsse stets das Wohl aller im Blick haben.

Am letzten Tag des Gipfels wurden eindrucksvolle Vorträge über Buddhismus und Christentum gehalten. Der ehrwürdige Phra Sithawatchamethi, stellvertretender Abt des königlichen Klosters Wat Pa Lelai, betonte die buddhistischen Lehren über die Gleichheit aller Menschen, die unabhängig von Geburt, Hautfarbe oder Rasse seien.

Vorsitzender Lee Man Hee sprach in der Special Lecture über das Christentum über die Prophezeiungen und deren Erfüllung gemäß dem Buch der Offenbarung. Er betonte die Notwendigkeit der Einheit und ermutigte zur Zusammenarbeit durch die WARP-Offices. Diese sollen religiöse Menschen dazu ermutigen, ihre Schriften zu teilen, zu diskutieren und zu vergleichen, um Vertrauen in die Zuverlässigkeit und den wertvollen Inhalt verschiedener Glaubensrichtungen zu stärken.

Auch Swami Vedanand Saraswati Singh, der über den Hinduismus sprach, äußerte seine Zufriedenheit darüber, falsche Vorstellungen über seine Glaubensrichtung ausräumen zu können. Er betonte, dass die Teilnahme an Vorträgen verschiedener Religionen ihm geholfen habe, die verschiedenen Ausdrucksformen der Wahrheit zu erkennen, die letztlich dieselbe Botschaft vermitteln. Diese Erfahrung stärkte sein Vertrauen in die Möglichkeit des Verständnisses, Respekts und der Einheit zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen.

Hier geht es zum gesamten Blogbeitrag auf hwpl.ngo

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HWPL Deutschland e. V.

Frau Lisa Schnabel

Theodor-Heuss Allee 112

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 173 810 49 26

web ..: http://www.hwpl.ngo

email : info@hwpl.ngo

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden weltweit voranzutreiben.

Pressekontakt:

HWPL Deutschland e. V.

Frau Lisa Schnabel

Theodor-Heuss Allee 112

60486 Frankfurt am Main

fon ..: +49 173 810 49 26

web ..: http://www.hwpl.ngo

email : presse@hwpl.ngo

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.