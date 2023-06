Die Vorlesungsreihe „Abrüstung“ befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Weltfrieden und Abrüstung mit einem besonderen Fokus auf nachhaltigen Frieden sowie die SDG-Entwicklungsziele.

Die HWPL-Bildungsreihe, Band 3 „Nachhaltiger Frieden und die Bedeutung der SDGs“ findet seit dem 8.April alle zwei Wochen von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. Am 18. April stellte Reiner Braun vom Internationalen Friedensbüro Berlin den Zusammenhang zwischen nachhaltigem Frieden und den SDGs vor. Die Friedensforscherin Lisa Hämmerle in in der darauffolgenden Veranstaltung am 2. Mai vor, warum Frieden und Sicherheit so grundlegend mit SDG-Ziel 16 verbunden sind.

Reiner Braun, Exektivdirektor, Bureau International Permanent de la Paix betonte: „Nachhaltigkeit, Durchsetzung der Ziele von Nachhaltigkeit, Klimaziele, sind immer auch friedensfördernd, weil sie die Voraussetzung für Frieden schaffen. Das ist die Dialektik. Frieden ist die Voraussetzung für Nachhaltigkeit.“

Die Sitzungen der dritten Bildungsreihe befassen sich dabei mit dem allgemeinen Zusammenhang des UN-Konzepts von nachhaltigem Frieden.

In den Bildungsreihen Vol. 1 und Vol. 2 wurden insgesamt 12 Vorträge über die Notwendigkeit der Abrüstung und den aktuellen Stand der Abrüstung im globalen Geschehen gehalten. Die Bildungsstaffel 2023 Vol. 3 greift diese Aspekte wieder auf und erweitert sie um den Schwerpunkt des nachhaltigen Friedens und den SDG-Entwicklungszielen. Die Bildungsreihe gliedert sich in die drei großen Bereiche Frieden und Sicherheit, Klimaschutz und Menschenrechte und setzt das UN-Konzept von nachhaltigem Frieden, Sicherheitsaspekten, Menschenrechten und dem Klimaschutz im Kontext der SDG -Ziele in Deutschland und Österreich.

Ziel der Veranstaltung ist es den Zusammenhang von Frieden und den Entwicklungszielen der Agenda 2030 besser zu verstehen.

Die Bildungsreihe sensibilisiert für friedensfördernde Maßnahmen im globalen Kontext und schafft Bewusstsein für die Notwendigkeit eines nachhaltigen Friedens bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich als Akteure für eine friedlichere Welt einzusetzen.

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden weltweit voranzutreiben.

