Todesliste ? +++++ Dumm (?), verrückt (?), verwirrt (?), oder gefährlich ? Oder alles gleichzeitig ? In jedem Fall inakzeptabel !

„Todesliste“ / Neue Eskalation im Pankower Kleingärtner-Skandal ?

Dumm (?), verrückt (?), verwirrt (?), oder gefährlich ? Oder alles gleichzeitig ? In jedem Fall inakzeptabel !

Wie der Morgenpost-Artikel vom 17.5.2023 und der RTL-Bericht vom 17.5.2023 (HIER), sowie auch die Berichte bei T-Online und beim Berliner Kurier, deutlich machen: Der Pankower Kleingärtner-Skandal ist lange nicht abgeschlossen. Wo sind die Riesensummen von nicht weitergeleiteten Pachtgeldern geblieben ? Die Frustrationen sind groß. Die Nerven liegen blank. Kleingärtner sollen doppelt zahlen. Drohungen, Selbstjustiz oder Todeslisten aber sind inakzeptabel und abartig.

So schlimm alles ist, so verständlich der Frust Vieler ist; Interessenvertretung und Einsatz gegen Korruption kann nur erfolgen durch interne Vereinsarbeit (Anträge etc.), juristische Schritte (Anzeigen etc.), Medienarbeit/Presseinfos etc.. NIEMALS darf auch nur ansatzweise an Selbstjustiz gedacht werden oder, direkt oder indirekt, dazu aufgefordert oder damit gedroht werden. Es bedarf dies keiner weiteren Begründung. Wir sollten das alle gemeinsam deutlich machen.

Von der sogenannten Todesliste wird seit einigen Tagen berichtet. Der Kleingartenverein „Alte Baumschule“ hat indessen als erster auch das komplette Droh-Pamphlet (mit den 5 Namen, darunter der Name eines KGV-Vorsitzenden) im Internet veröffentlicht und damit die konkreten 5 Namen der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir haben vorsorglich Screenshots gefertigt.

In dem Droh-Pamphlet heißt es, daß Viola Kleinau zwar böse Fehler gemacht habe, aber nur ein „Bauernopfer“ sei. Die Verbrecher seien andere. Des Weiteren kann man gleichzeitig auch den Eindruck bekommen, daß Kritiker bzw. Kritik an den Zuständen im Pankower Kleingartenwesen diskreditiert werden soll.

Cui bono ? Sollen hier mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden ? Und warum wurde, insoweit jedenfalls bislang bekannt, das Droh-Pamphlet wohl nur in der Kleingartenanlage „Am Rollberg“ ausgehangen oder verteilt (oder was auch immer) ?

Unausgegorener Zorn von Wutbürgern ?

Es bleibt abzuwarten, was die Polizei ermitteln wird. Die fünf namentlich Genannten haben Anzeige erstattet, wie berichtet wurde.

Der Vorsitzende des KGV „Am Rollberg“ ist zurückgetreten.

Pankower Kleingärtner-Skandal: Es wird immer noch schlimmer: Selbstbedienungsladen und Vetternwirtschaft.

Drei Personen beim Bezirksverband (in der alten Zusammensetzung) haben seit 2021 völlig überhöhte Gehaltszahlungen erhalten. Von einer Rechtswidrigkeit dieser Gehaltszahlungen ist die Rede. Viola Kleinau war zugleich ehrenamtliche Vorsitzende und außerdem angestellte Geschäftsführerin (letzteres mit Zustimmung der Vorsitzenden Viola Kleinau). Die weit überöhten Gehaltszahlungen sollen erhalten haben: Viola Kleinau, Ehemann Guido Kleinau, Tochter Kleinau.

Auch wird berichtet, daß der (Rest-)Vorstand des Bezirksverbands der Gartenfreunde Pankow e.V. Anzeige gegen Viola Kleinau erstattet hat.

Allerdings waren auch die Rest-Vorstands-Mitglieder vorher/früher schon Teil des großen alten Vorstands (mit vollem vereinsrechtlichen Informationsanspruch). Vgl. dazu unseren Artikel über die Zweifel an einem glaubwürdigen Neuanfang: HIER.

Viele Pankower Kleingartenvereine haben Ihre Mitglieder inzwischen informiert: Siehe bspw. die Fotos unten. Diese Schreiben werden nun von Hand zu Hand in vielen Pankower Kleingartenanlagen weitergereicht.

