Oukitel Smart-Tablet OT8: Schlank, leicht, leistungsstark – der Allrounder für unterwegs

Shenzen, 23. Januar 2024. Das neueste Smart-Tablet aus dem Hause Oukitel ist das OT8. Es beeindruckt mit schlichter Eleganz, zeitlosem Schick und geschmackvollen Farben im schlanken Design.

Beeindruckende 7,8 Millimeter flach und 515 Gramm leicht präsentiert sich das 11 Zoll OT8-Smart-Tablet von Oukitel, mit Dual-SIM im 4G-Netz. Das macht es zum perfekten Begleiter für alle, die unterwegs noch ein wenig Arbeit erledigen müssen oder einfach nur gut unterhalten werden wollen.

Das neue Tablet mit seinem brillanten 11 Zoll-2K-Display verfügt über einen Augenschonmodus, der vom TÜV SÜD zertifiziert wurde, einen leistungsstarken 8800mAh-Akku und ist das erste Tablet von Oukitel mit einer Widevine L1-Zertifizierung. Damit ermöglicht der Spezialist für Lifestyle- und Outdoor-Smartphones und Tablets mit besonders gutem Preis-/Leistungsverhältnis, es den Nutzer:innen, Medieninhalte in Full HD auf Disney+, Amazon Prime und anderen Streaming-Plattformen zu sehen.

Immersives Entertainment für unterwegs

Mit einem bemerkenswerten Verhältnis von 81 % zwischen Bildschirm und Gehäuse bietet das OT8-Smart-Tablet eine maximale Displaygröße in 2K mit einer Auflösung von 1200×1920, so dass die Nutzer:innen ihre Lieblingsfilme, Spiele und Multimedia-Inhalte in beeindruckender Klarheit genießen können. Angetrieben von einem Octa-Core-Prozessor sorgt das OT8-Smart-Tablet für reibungsloses Multitasking und reaktionsschnelle Leistung beim Streamen von Filmen, Spielen oder Arbeiten an verschiedenen Aufgaben.

Das OT8-Smart-Tablet ist mit 6 GB Basis-RAM ausgestattet, der durch virtuelle Zuweisung auf insgesamt 30 GB erweitert werden kann. Der geräumige 256-GB-ROM-Speicher bietet Platz für mehr als 277.000 Fotos, über 33.000 Kurzvideos oder über 500.000 Songs. Wem das nicht reicht, der kann zusätzlich mittels Micro-SD-Karte in einem der beiden SIM-Kartensteckplätze den internen Speicher um bis zu 1 TB erweitern.

Für den richtigen Sound sorgen die – ins Gehäuse integrierten – Quad-Lautsprecherboxen. Wer Rücksicht auf seine Umwelt nehmen möchte, dem bietet das OT8-Smart-Tablet eine 3,5 mm Kopfhörer-Klinke oder natürlich die Möglichkeit Bluetooth Kopfhörer zu verwenden.

AI-Kameras für jeden Bedarf

Die 8-Megapixel-Frontkamera von Sony und die 13-Megapixel-Rückkamera von Samsung sind nicht nur zuverlässige Begleiter, wenn es darum geht, denkwürdige Momente festzuhalten. Ob ein Gruppen-Selfie oder eine atemberaubende Landschaftsaufnahme im Focus sind: Die AI-Kameras liefern klare und lebendige Bilder, die scheinbar alltägliche Aufnahmen in wertvolle, bleibende Erinnerungen für ihre Nutzer:innen verwandeln.

Das Oukitel OT8-Smart-Tablet ist im Aktionszeitraum vom 22. Januar bis 28. Januar 2024 im Oukitel Offical Store für 170,99 Euro erhältlich. Die ersten 200 Besteller:innen erhalten zudem zusätzlich eine Oukitel Smartwatch BT20 im Wert von 75,99 Euro.

Über OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD“ mit Sitz in Shenzhen, China. Dieses Unternehmen integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst. Mit einem Partnernetzwerk von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

