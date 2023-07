Marken-MEDIA: Agentur für Newsletter-Marketing, ausgezeichnet für Expertise und Servicequalität

Der erfolgreiche Verlauf der letzten Jahre von der Hamburger Agentur.

Die Newsletter-Marketing Agentur Marken-MEDIA setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort.

Rückblick: Der Agentur-Chef Lars Jordan wurde im Jahr 2020 vom ERFOLG Magazin als Top Experte für seine Expertise im Bereich E-Mail-Marketing ausgezeichnet.

Die Agentur erhielt zudem eine Auszeichnung für Top Service Qualität von Wirtschaft TV.

Die Anerkennung für ihre Leistungen und die hohe Qualität ihrer Dienstleistungen spiegeln sich in weiteren Auszeichnungen und Awards wider, die Marken-MEDIA seitdem erhalten hat.

Seit 2023 ist Marken-MEDIA zudem Partnerunternehmen der Initiative Wachstum vom ERFOLG Magazin.

Lars Jordan, Geschäftsführer von Marken-MEDIA, bedankt sich herzlich bei allen Kunden, Dienstleistern und Kooperationspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Als spezialisierte Agentur für Newsletter-Marketing bietet Marken-MEDIA maßgeschneiderte Lösungen und eine umfassende Expertise, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Newsletter-Kampagnen effektiv zu gestalten und ihre Geschäftsergebnisse zu steigern. Die zahlreichen Auszeichnungen unterstreichen die hohe Qualität der Dienstleistungen von Marken-MEDIA und ihre Rolle als zuverlässiger Partner für erfolgreiches Newsletter-Marketing.

Lars Jordan ist überzeugt, dass Marken-MEDIA auch weiterhin ein konstantes Wachstum verzeichnen wird und der Erfolg des Unternehmens weiter steigen wird. Mit dem Ziel, die Kundenbindung weiter zu stärken und die Umsätze zu steigern, ist er zuversichtlich, dass Marken-MEDIA auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Newsletter-Marketing einnehmen wird.

Über Marken-MEDIA / Lars Jordan

Marken-MEDIA ist eine Agentur mit Sitz in Hamburg, spezialisiert auf Newsletter-Marketing zur Neukundengewinnung. Lars Jordan und Marken-MEDIA unterstützen Unternehmen dabei, ihre Marketingziele zu erreichen und ihre Kundenbindung und Umsätze zu steigern.

Marken-MEDIA, die Newsletter-Marketing-Agentur, ist regelmäßig auf wichtigen Branchenmessen wie der Dmexco und der OMR vor Ort. Bei weiteren Fragen oder Interesse an einer Zusammenarbeit können Sie sich gerne an das Hamburger Büro von Marken-MEDIA wenden. www.marken-media.com

