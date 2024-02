contentwolf.de – hier kommen Bilder in Bewegung

„Ein Bild sagt mehr als 1.00 Worte“, so sagt man. Content Wolf geht einen entscheidenden Schritt weiter, denn erst „bewegte Bilder erzählen die ganze Geschichte“.

Die Non Plus Ultra DOO, bekannt für ihre langjährige Expertise im Bereich der TV- und Contentvermarktung, präsentiert stolz ihre innovative Marke: Content Wolf. Diese setzt auf hochwertige Videoproduktionen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, sich durch ansprechende Bewegtbildinhalte optimal zu präsentieren. Denn, wie heißt es so schön: Wer nicht wirbt, der stirbt.

Aber lassen wir doch einfach einmal nur die Zahlen für diese Theorie sprechen: Warum ist hochwertiger Video-Content eigentlich so wichtig? Die Antwort liegt in der aktuellen Medienlandschaft, die von Bewegtbild dominiert wird. Laut einer ARD/ZDF Studie kann kaum jemand mehr an Videos im Internet vorbeigehen: 75 % der Deutschen schauen regelmäßig Videos im Internet. Durchschnittlich werden in Deutschland pro Tag 64 Minuten Online-Videos konsumiert. Beeindruckende 97 % der Altersklasse 14-29 verbringen täglich bis zu 142 Minuten mit Online-Videos.

Doch genug der Worte, lassen wir am besten die bewegten Bilder selbst für das Angebot werben, von dem die Kunden von Content Wolf zukünftig mehr als nur profitieren werden. Die brandneue Website ist jetzt online und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich durch hochwertige Videoproduktionen von dem Mitbewerb deutlich sichtbar abzuheben und optimal zu präsentieren.

Ein Angebot, das sich sehen lässt!

Content Wolf bietet eine umfassende Palette von hochwertigen Videoproduktionen an, darunter Imagefilme, Produktvideos, Unternehmensreportagen, Schulungsvideos und Marketingvideos. Das erfahrene Team von Content Wolf, bestehend aus Videografen, Regisseuren, Drehbuchautoren und Cuttern, steht bereit, um Unternehmen bei der Erstellung professioneller Videoproduktionen zu unterstützen.

Warum Content Wolf? Wo sonst findet man auf einen Blick die einzigartige Kombination aus Kreativität, Fachkenntnissen und Schnelligkeit. Die überaus kompetenten Mitarbeiter verfügen über das nötige Know-how und die technische Ausstattung, um exakt die maßgeschneiderten Konzepte zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen und individuellen Zielen jedes Unternehmens gerecht werden.

Besuchen Sie unsere neue Website unter www.contentwolf.net. Anklicken kostet nichts – kann sich aber bezahlt machen.

