Zwischen Lagunenlicht und den Spuren der Vergangenheit – Roman „Das zweite Leben“ mit Sonderaktion im Juni

Wenn Liebe und gesellschaftliche Aufklärung kollidieren – Eine junge Frau zwischen Gefühl und Pflicht in einem Europa voller Narben. Der neue Roman der Autorin Nina Pilckmann lädt zum Nachdenken ein.

Mit ihrem Roman „Das zweite Leben“ entführt Autorin Nina Pilckmann die Leserinnen und Leser in das geheimnisvolle Venedig des Jahres 1968 – in eine Stadt voller Ästhetik, politischer Umbrüche und persönlicher Erkenntnisse. Im Mittelpunkt steht die junge deutsche Journalistin Ava, die über Italiens Rolle im Zweiten Weltkrieg recherchiert. Doch was sie entdeckt, ist nicht nur die sinnliche Ästhetik einer Stadt, die im Puls der Geschichte schlägt, sondern auch eine Wahrheit, die ihr Leben verändern wird.

Im Konflikt zwischen Verantwortung und Bedürfnis erleben wir Avas Entwicklung als philosophische Zeitreise durchs 20. Jahrhundert – und eine Liebe, die Hoffnung macht. Dabei erinnern zahlreiche Antagonismen daran, dass das Leben nicht nur gut oder schlecht ist. Der Roman verbindet historische Tiefe mit emotionaler Erzählkunst und stellt zugleich eine hochaktuelle Frage: Wie gehen wir mit dem Erbe des Nationalsozialismus um – als Individuen, als Gesellschaft, als nächste Generation? Zwischen den brüchigen Kanälen Venedigs, der Hitze des Sommers und den politischen Spannungen jener Zeit entfaltet sich ein spannender und zugleich poetischer Roman über Erinnerung, Neubeginn und die Frage, was uns zu Menschen macht.

historischen Romanen, Italien-Romanen, Bildungsromanen, Liebesgeschichten mit Tiefgang, Nachkriegsthemen, psychologischen Entwicklungsromanen

Über die Autorin:

Nina Pilckmann arbeitet als Schritstellerin literarischer Romane und als Psychotherapeutin. In ihren Werken setzt sie sich mit der menschlichen Natur, Philosophie und antagonistischen Kräften auseinander. Sie lebt mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann in Duisburg.

