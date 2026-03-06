Verzeih dir – eine Auskopplung aus dem Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“

Das große Comeback geht weiter!

Am 06.03.2026 wird die neue Ronny Krappmann Single „Verzeih dir“ – eine Auskopplung aus dem am 20.06.2025 erschienenen Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“ – im MPN, allen Funkstationen und relevanten Downloadportalen bemustert und veröffentlicht.

Ein Song, der mit seinen positiven Vibes perfekt in jede gute Radiosendung und zum stärkenden, erwachenden Frühling passt. Ein Lied, das ermuntern soll, alte Muster hinter sich zu lassen und die starken Seiten der eigenen Persönlichkeit in den Fokus zu rücken. Aufbruchsstimmung mit der versteckten Botschaft, das Leben zu genießen und die Umwege als Chance zu begreifen, um Neues zu entdecken.

Ronny Krappmann, der Fleißige, Ausdauernde und Vielseitige unter den Künstlern weiß genau, wovon er singt – oder spricht. Denn wenn er auf der Bühne steht, verbindet er oft und gern das eine mit dem anderen. So kann man den sympathischen Dresdner ab dem 20.03.2026 auch bei seiner ersten Sprecherrolle für die Kult- Hörspielreihe „Die drei ???“ Folge 238 mit dem Titel „Falsche Schuld“ hören oder ihn u.a. am 25.03.2026 als Erzähler des Stückes „Krabat“ – Schwarze Magie in Sand gemalt – mit den beliebten Sandartisten im Boulevardtheater Dresden erleben.

Projekte, die fordern und den Horizont erweitern. Ebenso wie seine musikalische Handschrift es mit „Verzeih dir“ zu tun vermag, die zudem Lust darauf macht, sich auch die anfangs erwähnte Album-CD mal ein bisschen näher zu betrachten…

Aktuelle Termine:

19.03.2026 19.30 Uhr „Der kleine Prinz“ Bürgergarten Stollberg

22.03.2026 14.00 Uhr „Der kleine Prinz“ Kabarett SanftWut Leipzig

25.03.2026 19.30 Uhr „Krabat“ Boulevardtheater Dresden

23.05.2026 20.00 Uhr „Krabat“ Kabarett SanftWut Leipzig

14.08.1026 19.30 Uhr „Krabat“ Boulevardtheater Dresden

12.12.2026 11.00 Uhr „A Christmas Carol“ Boulevardtheater Dresden

26.12.2026 19.30 Uhr „A Christmas Carol“ Boulevardtheater Dresden

27.12.2026 19.30 Uhr „Der kleine Prinz“ Boulevardtheater Dresden

Infos zum Sänger unter: www.ronny-krappmann.de

Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV

Facebook: Krappmann

Instagram: voiceoftelevision

Youtube: voiceoftelevision

Ronny Krappmann – „Verzeih dir“

EAN: 4260026639448

„Am Ende bleibt der Anfang“ – Album CD

CD 400258780036

Musik: Andreas Goldmann

Text: Heike Fransecky

ISRC: DET772501085

Label: DA-MUSIC, LC 08744

www.da-music.de

Quelle: Büro Heike Fransecky

