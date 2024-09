Vater & Sohn veröffentlicht Comic „Surfer Dudes“ – Ein lustiges Surf-Abenteuer aus Köln

Das Vater-Sohn-Duo Nick und Frederik Bohlen aus Köln präsentiert den Comic „Surfer Dudes: Das Gewand des Königs“. Ab dem 9.10. auf Amazon – ein farbenfrohes, actionreiches Abenteuer für Jung und Alt!

_Köln, Rodenkirchen, 25. September 2024_ – Die Kölner Kreativszene hat ein neues Highlight: Mit „Surfer Dudes“: Das Gewand des Königs“ erscheint am 9. Oktober ein einzigartiger Comic, der in einem besonderen Vater-Sohn-Projekt in Köln entstanden ist. Der lokale Grafik- und Webdesigner Nick Bohlen und sein 16-jähriger Sohn Frederik haben gemeinsam ein Comic-Abenteuer erschaffen, das jung und alt gleichermaßen begeistern soll.

Humor, Abenteuer und Familie – das Erfolgsrezept aus Rodenkirchen

„Surfer Dudes“ erzählt die Geschichte der durchgeknallten Ananas Piña „Loca“ und ihrem besten Freund, dem mürrischen Hund Mad-Dog Murphy. Gemeinsam müssen sie sich gegen den skrupellosen Schurken Mr. Big Kahuna behaupten, der das Ziel verfolgt, den NIBO Surf-Cup zu kontrollieren. Unterstützung erhalten sie von der Surflegende Sharky „SharkBite“ Robinson, einem arroganten Hai. Das Abenteuer ist nicht nur rasant und witzig, sondern auch visuell farbenfroh und actionreich gestaltet.

„Wir haben die Geschichte von Anfang an gemeinsam entwickelt“, so Nick Bohlen, der hauptberuflich als selbständiger Grafik- und Webdesigner tätig ist. „Für uns war es eine großartige Gelegenheit, als Vater und Sohn kreativ zusammenzuarbeiten und unsere Liebe zu Comics und Geschichten auf diese Weise auszuleben.“

Ein Comic aus Köln – für die ganze Welt

Mit 96 Seiten ist „Surfer Dudes: Das Gewand des Königs“ ein vollwertiges Abenteuer, das in Eigenregie unter dem hauseigenen Label NIBO Comics erscheint und zunächst exklusiv auf Amazon veröffentlicht wird. Doch die Geschichte ist weit davon entfernt, zu enden: Der zweite Band ist bereits in Planung, und viele weitere Ideen warten darauf, umgesetzt zu werden.

„Wir sind gespannt, wie die Kölner und darüber hinaus auf den Comic reagieren“, fügt Frederik hinzu. „Es war eine großartige Erfahrung, gemeinsam ein komplettes Projekt zu realisieren. Wir hoffen, dass unsere Leser genauso viel Spaß beim Lesen haben wie wir beim Schreiben.“

Veröffentlichung am 9. Oktober

„Surfer Dudes: Das Gewand des Königs“ wird ab dem 9. Oktober exklusiv auf Amazon erhältlich sein. Um die Veröffentlichung zu feiern, wird das Vater-Sohn-Team die nächsten Wochen über auf Social Media und lokalen Veranstaltungen den Comic vorstellen. Kölner, die sich für Comics, Familienprojekte und humorvolle Abenteuer interessieren, sollten sich den Termin vormerken!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NIBO Comics

Herr Nick Bohlen

Kurfürstenstraße 15

50678 Köln

Deutschland

fon ..: 01772954874

fax ..: 01772954874

web ..: https://nibo-comics.de

email : mail@bohlen-design.de

NIBO Comics ist ein unabhängiges Verlagslabel aus der Kölner-Südstadt, das sich auf humorvolle und abenteuerliche Geschichten spezialisiert hat. Gegründet von Nick Bohlen, erscheinen unter dem Label handgezeichnete Comics und Kunstbücher für Kinder, Jugendliche und alle, die Spaß an fantastischen Geschichten und kreativer Kunst haben.

Pressekontakt:

Bohlen Design

Herr Nick Bohlen

Kurfürstenstraße 15

50678 Köln

fon ..: 01772954874

email : mail@bohlen-design.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.